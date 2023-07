Prime Day: -30% sui prodotti di seconda mano

Tra le occasioni rese disponibili da Amazon in occasione del Prime Day c’è anche quella che interessa la sezione dei prodotti di seconda mano, oggetto di un reso e certificati come nuovi, proposti oggi in sconto del 30%. Anche in questo caso, si tratta di un’opportunità riservata in esclusiva ai clienti con abbonamento Prime attivo.

Prodotti resi e come nuovi: la seconda mano a -30% nel Prime Day

La promozione rimarrà valida fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio. Per approfittarne non bisogna far altro che trovare i prodotti idonei (è più semplice partire dalla lista che li elenca per categorie), scegliere la versione corretta, aggiungerli al carrello e completare l’ordine. Tutti i dettagli e gli articoli in sconto sono raccolti nella pagina dedicata all’iniziativa.

Qualche esempio degli affari migliori da cogliere? Un disco fisso esterno WD da 1 TB, la stampante Epson EcoTank ET-2821 e il notebook Acer Aspire 3.

Questa è una delle opportunità del Prime Day, un evento esclusivo riservato agli abbonati Prime di Amazon che si svolge oggi e domani (11-12 luglio). Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare immediatamente il mese di prova e goderti tutti i vantaggi dell’abbonamento senza alcun costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.