Samsung 990 PRO: la SSD 2TB al prezzo minimo

Compatibile anche con la PS5, la SSD da 2 TB della linea Samsung 980 PRO è in sconto oggi su Amazon al suo prezzo minimo storico in occasione del Prime Day. Progettata per garantire performance e integrità dei dati senza compromessi, è la scelta giusta per chi vuole ottenere il meglio dal proprio comparto hardware.

Prime Day e SSD: l’affare Samsung 990 PRO da 2 TB

Con fattore di forma M.2 2280 e basata sullo standard PCI Express 4.0, l’unità è in grado di arrivare alla velocità di 7.450 MB/s in lettura e a 6.900 MB/s in fase di scrittura. L’avvio del PC sarà immediato e le attese per il caricamento o l’elaborazione dei contenuti risulteranno ridotte al minimo. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare la SSD da 2 TB della linea Samsung 980 PRO al prezzo finale di 145,33 euro, il minimo storico. Un’ottima occasione considerando le prestazioni offerte e l’affidabilità di un marchio leader del mercato.

È una delle tante promozioni interessanti attive in questo Prime Day, l’evento riservato ai clienti Prime di Amazon che terminerà alle 23:59 di domani (mercoledì 12 luglio). Chi non è ancora abbonato può iniziare subito il tuo mese di prova gratuito.

