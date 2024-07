Prime Day: Xiaomi Redmi Note 13 al MINIMO STORICO

Se cerchi uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo e versatile, l’offerta di Amazon su Xiaomi Redmi Note 13 per il Prime Day fa proprio per te. Unisce design e funzionalità avanzate, il mix perfetto per un dispositivo da avere sempre con sé, in tasca, nello zaino, in borsa o sulla scrivania, per l’utilizzo quotidiano. Grazie allo sconto di 50 euro, arriva in questo momento al suo prezzo minimo storico, nella versione 6/128 GB e nella colorazione Midnight Black. Diamo uno sguardo ai punti di forza integrati.

Xiaomi Redmi Note 13: l’affare del Prime Day

Di seguito le specifiche tecniche più importanti (per conoscere tutte le altre caratteristiche, dai uno sguardo alla scheda del telefono). Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Play Store per il download delle applicazioni.

Display AMOLED da 6,67 pollici (fino a 120 Hz);

processore Qualcomm Snapdragon 685;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel;

selfie camera anteriore da 16 megapixel;

Wi-Fi e Bluetooth 5.1;

slot microSD, GPS, lettore di impronte digitali e NFC;

certificazione IP54;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Al suo prezzo minimo storico di soli 149 euro, lo Xiaomi Redmi Note 13 nella versione 6/128 GB e nella colorazione Midnight Black, è un ottimo affare. Lo sconto di 50 euro è applicato in automatico. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce, senza intermediari, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.

Per aderire al Prime Day e comprare una vasta gamma di prodotti scontati su Amazon, è indispensabile un abbonamento Prime. Attivalo subito senza costi, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. Potrai usufruire di tutti i benefici ed eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza.