Prime Student: 90 giorni gratis se ti iscrivi ora

Ecco un’offerta riservata agli studenti: oggi, grazie alla promozione Amazon in corso, è possibile ottenere 90 giorni di Prime Student gratis. Si tratta del programma creato appositamente per loro, con tutti i vantaggi di un abbonamento Prime tradizionale, ma a metà prezzo in caso di rinnovo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come aderire.

Amazon regala 90 giorni di Prime Student

L’unico requisito richiesto, come si legge sulle pagine del supporto ufficiale, è Essere uno studente iscritto a un corso di istruzione universitaria o equivalente in Italia . Alla richiesta, andrà poi fornita una prova della registrazione. Questo spalanca le porte di un mondo fatto di intrattenimento multimediale e videoludico, vantaggi esclusivi per lo shopping online e altro ancora.

Ecco un riepilogo di cosa include l’abbonamento a Prime Student.

Tutti i film e le serie TV di Prime Video (incluse le partite di Champions League);

i giochi e i contenuti in-game gratis di Prime Gaming (che cambiano ogni mese);

lo streaming di Amazon Music (con milioni di brani da ascoltare);

le spedizioni gratuite sui prodotti acquistati dall’e-commerce (in un solo giorno);

migliaia di offerte esclusive (cambiano di continuo, in tutte le categorie di prodotto);

spazio illimitato per archiviare le fotografie su Amazon Photos (servizio cloud).

Al termine dei 90 giorni di prova gratuita, se si sceglierà di continuare a utilizzare il servizio, il prezzo sarà 24,95 euro all’anno (o 2,49 euro al mese). Non mancherà ad ogni modo la possibilità di disattivare il rinnovo, in ogni momento, per evitare qualsiasi spesa.

Non c’è proprio alcuna buona ragione per non approfittarne, considerando i tanti benefit e la totale assenza di vincoli: lo attivi ora, lo provi a costo zero per tre mesi e poi decidi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.