 Prime Video: la casa della Juve con Juventus TV e tanto intrattenimento
Scopri Juventus TV su Prime Video, la vera TV del tifoso juventino con contenuti esclusivi sulla squadra bianconera. E non finisce qui: serie TV e film.
Se sei un tifoso bianconero, c’è un canale che non puoi assolutamente perderti: Juventus TV su Prime Video Channels. Questa piattaforma è la casa virtuale di ogni juventino, un punto di riferimento dove vivere le emozioni della Vecchia Signora 24 ore su 24.

Con Juventus TV puoi seguire contenuti esclusivi dedicati alla squadra: interviste ai giocatori, allenamenti, approfondimenti tattici, highlights delle partite e documentari che raccontano la storia gloriosa del club. È come avere accesso diretto agli spogliatoi e al cuore pulsante della Juve. Una vera e propria TV del tifoso juventino, che ti accompagna in ogni momento della stagione.

Non solo calcio: Prime Video è intrattenimento a 360°

Oltre a Juventus TV, Prime Video è la piattaforma perfetta per chi ama cinema e serie TV. Il catalogo è in continua espansione e offre un mix irresistibile di:

  • Serie TV di successo: da The Boys a Reacher, fino a produzioni italiane come Prisma.

  • Film internazionali: novità del momento, blockbuster e pellicole cult.

  • Produzioni originali Prime: contenuti esclusivi che trovi solo qui, con attori e registi di fama mondiale.

Il bello è che puoi personalizzare la tua esperienza, passando da una serata di calcio bianconero con Juventus TV a una maratona di serie TV mozzafiato, il tutto con un semplice click. Ecco perché scegliere Prime Video:

  • Una piattaforma unica che unisce sport, cinema e serie.

  • Accesso ai Channels, tra cui Juventus TV, per contenuti specializzati.

  • Visione ovunque, su smartphone, tablet, smart TV o PC.

  • Possibilità di scaricare i contenuti per guardarli offline.

Se sei già membro Amazon Prime, Prime Video è inclusa nel tuo abbonamento. Se invece vuoi provarlo a prescindere, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e decidere se mantenere l’abbonamento oppure no. Al termine della prova, Amazon Prime si rinnova automaticamente a 49,90€ l’anno o 4,99€ al mese.

Pubblicato il 2 set 2025

