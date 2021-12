Fagli trovare il primo laptop sotto l'albero (sconto)

Non è certo un portatile adatto a lavoro o produttività (se ne cerchi uno di questa categoria, ce ne sono tanti in offerta), ma il mini laptop di TOPOSH può essere il regalo di Natale giusto per chi non ne ha mai avuto uno: per i bambini può essere il primo contatto con una tipologia di dispositivo che un giorno farà il suo ingresso nella loro quotidianità. Oggi lo trovi in sconto su Amazon con un -15% sul prezzo di listino.

TOPOSH, il laptop in formato mini

Integra un piccolo display da 10,1 pollici con dimensioni simili a quelle di un tablet. Sotto la scocca trovano posto un processore quad core, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Ci sono anche una webcam e diverse porte di connessione. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Oggi puoi comprare il mini laptop di TOPOSH al prezzo di 177,65 euro invece di 209,00 euro come da listino. Hai la possibilità di scegliere tra le colorazioni Bianco, Nero e Rosa. Nota bene: la tastiera è statunitense, ma da Windows 10 è possibile impostare il layout italiano.