Cuffie Bluetooth per Natale? Approfitta del -50% Anker

Le Soundcore Life P2 si trovano in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto preapplicato di 20 euro e un ulteriore COUPON da 10 euro, da applicare in fase d'acquisto. Queste cuffie bluetooth sono un'ottima idea come regalo di Natale, la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Soundcore è un sottobrand di Anker, marchio tra i più apprezzati su Amazon grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Anche queste cuffie true wireless Soundcore Life P2 non sono da meno, con un bel design e una qualità sonora davvero niente male. Il produttore dichiara un'autonomia fino a 7 ore con una sola carica, che diventano ben 40 ore con una carica completa della custodia.

Le cuffie sono impermeabili secondo lo standard IPX7 e non manca un sistema di riduzione del rumore cVc 8.0, che contribuisce ad isolare l'utente dai rumori esterni.

Oggi le cuffie bluetooth Soundcore Life P2 sono disponibili in forte sconto su Amazon a 39,99€, con consegna gratuita in tempo per i regali di Natale.