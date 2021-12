Amazon: codici promo per tutti in vista del Natale

Quando mancano ormai solo un paio di settimane al Natale, il tempo utile per scegliere quali regali mettere sotto l'albero inizia a scarseggiare: meglio pensarci subito, ancor di più approfittando di qualche buona offerta. Segnaliamo a tal proposito la sezione Le mie promozioni di Amazon che raccoglie codici personalizzati per ogni utente: per scoprire quali sono i tuoi non devi far altro che recarti all'indirizzo amazon.it/le-mie-promozioni.

Le mie promozioni: sconti personalizzati da Amazon

Qualcuno troverà uno sconto per comprare capi d'abbigliamento attraverso la formula del servizio Prova Prima, Paga Poi (ricevi i vestiti a casa, hai una settimana per provare come ti stanno e solo dopo paghi quelli che decidi di tenere), altri un coupon sui prodotti per bambini, altri ancora due mesi gratis di abbonamento alla piattaforma Audible.

Ogni promo è accompagnata dalla descrizione e dalla data di scadenza. Tutte le altre informazioni relative all'iniziativa sono consultabili nella pagina dedicata.