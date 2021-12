Ashampoo Burning Studio 23: sconto del 60%!

Strepitosa offerta per un programma di masterizzazione per il PC tra i migliori in circolazione! Il nuovo Ashampoo Burning Studio 23 viene infatti offerto con uno sconto del 60%. Vale a dire a soli $ 19.99 anziché $ 49.99! Scopri di più!

Ashampoo Burning Studio 23 è il modo più comodo per masterizzare i dati in modo sicuro, copiare CD, DVD e dischi Blu-ray. Il tutto senza sforzo e accedere a un'ampia gamma di funzionalità multimediali di alto livello.

Sarà possibile creare agevolmente filmati e presentazioni, modificare i dischi esistenti o creare dischi video con menu animati. Ed ancora, estrarre l'audio dai CD musicali, eseguire il backup istantaneo dei tuoi file, e perfino creare copertine perfette per i progetti! Perché anche l'occhio vuole la sua parte!

Con Ashampoo Studio 23 sarà possibile salvare i dati importanti su qualsiasi tipo di disco con una potente compressione e protezione con password. Si potrà così dire addio alla perdita di dati o all'ansia che accada.

Ashampoo® Burning Studio 23 è già completamente compatibile con il nuovissimo Windows 11, la nuova versione del sistema operativo più usato al Mondo creato da Microsoft. Così ci si può preparare ad un'esperienza di livello superiore.

Ashampoo Burning Studio 23: tutti i vantaggi

Se non sei ancora convinto della strepitosa offerta di Ashampoo Burning Studio a $ 19.99 anziché 49.99, ti riassumiamo tutti i vantaggi di ottenere questo programma:

Completamente compatibile con Windows 11 Modulo audiolibro completo Ordinamento automatico dei capitoli dell'audiolibro Funzionalità best-of per la commutazione rapida della sorgente Maggiore versatilità di progetto con buffer intermedio Ricerca avanzata delle copertine Supporto per autoradio notevolmente migliorato Masterizza, copia ed esegui il backup dei dati con una facilità d'uso imbattibile Crea, taglia e masterizza filmati di alta qualità I tuoi ricordi fotografici come splendide presentazioni Crea e masterizza dischi audio completi di copertine Decoder H.265 moderno per una qualità video straordinaria Piani di backup intelligenti per backup affidabili dei dati Brani perfettamente organizzati nel miglior formato per la tua autoradio

Gestisci agevolmente i tuoi audiolibri con Ashampoo Burning Studio 23

Ashampoo Burning Studio 23 offre anche il vantaggio di gestire agevolmente i propri audiolibri. Spostare gli audiolibri può rivelarsi in effetti una vera e propria seccatura poiché i nomi dei file di solito non riflettono le sequenze dei capitoli effettive e si finisce rapidamente con un pasticcio non riproducibile.

Con questo programma è possibile anche archiviare audiolibri da varie fonti su unità flash e dischi ottici, senza preoccuparsi dell'ordinamento e della denominazione delle tracce.

Si potrà così godere dell'ascolto degli audiolibri di alta qualità sul proprio lettore MP3, unità USB o autoradio.