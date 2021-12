ManyCam, 5 trucchi creativi per conferenze d'effetto

Conosci ManyCam? È un software tutto-in-uno fra i più completi del settore, ricco di tantissime funzioni dedicate allo streaming, tutorial e perfino alle videoconferenze, diventate particolarmente diffuse nell'ultimo periodo di forzato telelavoro. Grazie allo speciale feste, tutti i piani ManyCam sono in offerta fino al 35% di sconto, con garanzia di rimborso entro 30 giorni. Sicuramente ti starai chiedendo come sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità: ecco 5 trucchi creativi per conferenze d'effetto che non sapevi di poter fare su ManyCam.

1. Creare delle playlist video

Si tratta di una funzionalità molto versatile che può essere utilizzata in presentazioni aziendali, lezioni online, streaming e molto altro. Inoltre, le playlist hanno il vantaggio di creare conferenze più coinvolgenti e visivamente più godibili.

2. Angoli arrotondati della webcam

Potrebbe sembrare banale, ma in realtà si tratta di un semplice trucco per far risaltare i tuoi video e consiste nell'aggiungere angoli arrotondati alla tua webcam. Un layout ben impostato, infatti, permette di dare tono al discorso e aiuta a mantenere alto il coinvolgimento di colleghi e pubblico.

3. Ritagliare il campo visivo

Le fotocamere dall'ampio campo visivo, a volte, possono catturare oggetti che non vorresti inquadrare. Con ManyCam ritagliare l'immagine è facilissimo: basta selezionare il pannello proprietà e applicare la modifica. Un altro metodo, molto più creativo, è cliccare sul pannello trasformazione e selezionare lo strumento ritaglio, in grado di sistemare qualsiasi ripresa durante le

conferenze.

4. Inserire sfondi virtuali

Gli sfondi virtuali sono diventati una parte essenziale delle conferenze. Lavorare, insegnare oppure studiare in diretta streaming da casa, infatti, significa condividere uno spazio personale e intimo online e non sempre è l'ideale. Grazie ad un'impostazione dedicata è possibile modificare lo sfondo alle proprie spalle con alternative virtuali, che aiutano i partecipanti a concentrarsi sul contenuto piuttosto che sulle pareti di casa.

5. Utilizza il telefonino come fotocamera

Non hai una webcam? Con ManyCam puoi utilizzare anche il tuo smartphone, oppure utilizzare una combinazione dei due dispositivi per creare uno scenico effetto dinamico: quasi come un film.

Questi sono soltanto alcune delle tante funzioni creative e innovative offerte da ManyCam. Il programma, lo ricordiamo, è in offerta in occasione delle festività con sconti fino al 35% su tutti i piani. Ad esempio il piano Premium, il più completo, è scontato a soli 79 dollari all'anno invece di 119.