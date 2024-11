PRIMO SCONTO per iPhone 16 su Amazon: eccolo

È il primo sconto per il nuovo iPhone 16 da quando è in vendita su Amazon. In questo momento, l’e-commerce propone una riduzione del prezzo per il melafonino di ultima generazione, lanciato sul mercato da Apple solo poche settimane fa. Un’occasione da non perdere per risparmiare 40 euro. Ne approfitteranno in molti: non è da escludere un sold out o la fine della promozione in breve tempo.

iPhone 16: Amazon taglia il prezzo del melafonino, per la prima volta

Lo smartphone iOS (con supporto nativo per l’AI di Apple Intelligence) ha in dotazione un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e risoluzione 2556×1179 pixel, chip A18 progettato internamente con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, SOS emergenze via satellite, supporto alle reti 5G e Wi-Fi 7 e batteria con autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Fai un salto sulla scheda completa.

Non lasciarti sfuggire il primo sconto su iPhone 16 e acquista il melafonino con un risparmio di 40 euro rispetto al listino ufficiale, al prezzo di 939 euro (invece di 979 euro). Nella confezione è incluso il cavo di ricarica USB-C. La riduzione è applicata in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali.

Inoltre, puoi scegliere liberamente la colorazione che preferisci tra quelle mostrate nelle immagini qui sopra ovvero Nero, Bianco, Rosa, Verde acqua e Blu oltremare, la spesa finale non cambia. L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la consegna gratuita già entro domani.