Privacy sotto l'albero: consigli del Garante

Come ogni anno, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una serie di consigli per proteggere la privacy durante le feste natalizie. Gli auguri via email o messaggi sono ancora popolari, ma potrebbero arrivare da un malintenzionato che vuole rubare dati sensibili. Ci sono poi i falsi sconti che nascondono truffe. È meglio anche evitare la pubblicazione di foto e video sui social senza consenso o di minori.

Consigli per privacy a Natale

Gli auguri digitali possono contenere malware o link a siti di phishing. In entrambi i casi, lo scopo principale è quello di raccogliere diversi dati sensibili, inclusi quelli di pagamento. C’è anche il rischio di installare spyware o ransomware.

Durante le feste natalizie vengono scattate milioni di foto e registrati numerosi video. Prima di pubblicarli sui social media è meglio chiedere il consenso agli interessati. Evitare invece completamente la condivisione di foto e video con minori. Al massimo è possibile limitare la visibilità o nascondere il volto.

Molto utenti alla ricerca dei regali cadono nella trappola dei cybercriminali. I truffatori creano siti di shopping con offerte imperdibili per rubare dati personali e della carta di credito. È necessario prestare anche attenzione alle false notifiche di spedizione e alle app “obbligatorie” per ricevere sconti e promozioni.

Chi trascorre le vacanze di Natale fuori casa non deve mai condividere sui social media informazioni che possono essere utilizzate dai ladri, come la durata della vacanza o peggio le foto dell’abitazione. In hotel e al ristorante potrebbero esserci reti Wi-Fi aperte a tutti, quindi non devono essere usate password o carte di credito online.