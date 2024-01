Privacy all’aeroporto al sicuro con Atlas VPN

La privacy online è diventata una priorità sempre più importante, e uno dei modi più efficaci per proteggere le informazioni personali è l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network).

In particolare, quando si è in aeroporto, la minaccia alla sicurezza delle informazioni diventa più evidente, soprattutto attraverso la rete Wi-Fi pubblica.

Gli aeroporti italiani e stranieri offrono spesso connessioni Wi-Fi gratuite, un servizio apparentemente vantaggioso.

Tuttavia, ciò che potrebbe sembrare un vantaggio si trasforma in un rischio notevole per la sicurezza. Le reti Wi-Fi pubbliche sono intrinsecamente vulnerabili agli attacchi dei cybercriminali, mettendo a rischio dati sensibili mentre si attende l’imbarco sull’aereo. La soluzione a questo problema è l’uso di una VPN affidabile come quella offerta da Atlas VPN.

Gli elevati standard di protezione di Atlas VPN

Atlas VPN crea un tunnel crittografato tra il dispositivo dell’utente e un server VPN sicuro, impedendo agli hacker di monitorare direttamente il traffico della vittima potenziale.

Un punto distintivo di Atlas VPN è la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento.

Ciò consente non solo di assicurare smartphone, tablet e computer personali, ma anche di difendere tutti i dispositivi dei familiari o delle persone care.

Attualmente, Atlas VPN offre una promo speciale con uno sconto dell’86% sul piano di 2 anni, al costo di soli 1,54 euro al mese.

Con questa promozione, è possibile ottenere una protezione della privacy completa per 30 mesi, usufruendo anche di 6 mesi extra. Approfitta di questa opportunità per garantire una protezione totale alla tua privacy nel 2024, spendendo appena 46 euro in 30 mesi.

