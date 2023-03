Privacy digitale e VPN: quale provider offre più garanzie

Quando si parla di privacy digitale e VPN, è bene fare attenzione del servizio specifico a cui ci si riferisce.

Al di là delle tecnologie di crittografia utilizzate per proteggere la connessione, vi è anche un altro particolare importante di cui tenere conto. Stiamo parlando della politica no-log.

Troppe aziende infatti, pur offrendo adeguate certezze a livello di sicurezza, vanno poi a vanificare tutto attraverso dei registri che tengono conto di qualunque azione degli utenti. Questi, a seconda del caso, possono essere ceduti alle autorità o finire preda di qualche attacco hacker.

Non solo: potenzialmente, alcuni provider disonesti potrebbero persino vendere queste informazioni ad agenzie pubblicitarie. Chi vuole davvero tutelare la propria privacy online, dunque, deve scegliere con attenzione a quale VPN rivolgersi.

Privacy digitale e VPN? Attenzione alla politica no-log

In questo contesto, un servizio come CyberGhost offre certezze che tanta concorrenza con può permettersi. La protezione della privacy digitale, infatti, è una priorità assoluta per questo provider.

Per questo motivo, il quartier generale dell’azienda si trova in Romania, un paese che ha leggi particolarmente severe per quanto concerne la privacy. Questo, infatti, non partecipa alla 5/9/12-Eyes Alliance, un’organizzazione sovranazionale piuttosto invasiva in termini di riservatezza digitale.

CyberGhost non condivide i propri dati con ISP o enti governativi, proprio perché evita a priori di registrare le attività degli utenti. A livello pratico, i dati che non registra sono:

Indirizzo IP ;

; Siti web visitati ;

; La durata delle sessioni ;

; Utilizzo della larghezza di banda ;

; Connessioni al server VPN.

La questione privacy, però, non è l’unico vantaggio concreto legato a questa piattaforma.

La possibilità di collegare fino a 7 dispositivi con un singolo account, risulta ideale per chi ha diversi dispositivi elettronici da proteggere. Le app specifiche permettono poi di utilizzare CyberGhost su PC Windows, Mac, Linux, smartphone Android e iPhone.

A conti fatti, nel contesto delle VPN, questo provider rappresenta una delle migliori scelte possibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.