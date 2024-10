PrivadoVPN: offerta pazzesca, 87% di sconto per la miglior VPN per lo streaming

PrivadoVPN ha già pensato ad un’offerta che profuma di Natale: la miglior VPN del 2024 per lo streaming, premiata da oltre 5000 recensioni a 5 stelle, è disponibile con uno sconto pazzesco dell’87% sul piano di 2 anni a cui aggiungere 3 mesi gratuiti.

PrivadoVPN: una VPN che ti sorprenderà

PrivadoVPN è capace di offrirti una rete di server globale velocissimi con la possibilità di scegliere tra ben 66 differenti paesi per avere la connessione più adatta per le tue esigenze o per geolocalizzarti in un paese diverso da quello in cui ti trovi.

Lo provi senza rischi: nel senso che se non sei soddisfatto al 100% puoi richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Ma cosa puoi ottenere di fatto?

PrivadoVPN ti assicura innanzitutto protezione per dati e dispositivi illimitati dandoti la possibilità di guardare contenuti in streaming senza interruzioni e alle migliori velocità di connessione. Puoi utilizzarlo contemporaneamente su ben 10 device diversi.

La politica di zero log e il sistema di prevenzione delle minacce assicura al massimo la tua privacy: a questo, aggiungi anche il blocco integrato per i fastidiosi annunci pubblicitari e, se hai una famiglia, anche la funzione di controllo genitore che ti permette di impostare dei filtri personalizzati per la navigazione dei più piccoli.

PrivadoVPN è la rete virtuale privata che vuole sorprenderti: provala adesso con l’87% di sconto e la garanzia di rimborso entro 30 giorni.