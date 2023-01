PrivadoVPN, tutto quel che serve a prezzo d'occasione

Le Virtual Private Network non sono certo una novità. Tuttavia solo gli ultimi anni le hanno realmente imposte come strumento di utilità, qualcosa da non mancare per poter godere in pieno della propria esperienza online. La concretizzazione della trasformazione digitale ha portato così le VPN ad essere qualcosa di nuovo per le masse, per tutti coloro i quali ancora non avevano piena sensibilità di ciò a cui può servire uno strumento di questo tipo. Ora, a processo ormai maturo ed a VPN ormai innestatesi nel necessaire delle proprie ore passate online, quel che diventa importante è scegliere tra le differenti opzioni disponibili, valutare l’importanza delle singole specifiche e appoggiarsi al riferimento con il miglior rapporto qualità/prezzo. In questo contesto un brand come PrivadoVPN ha tutte le caratteristiche per fare la voce grossa e rivendicare un ruolo da protagonista.

A dirlo sono alcune peculiarità che, in aggiunta ad un servizio di qualità, rendono PrivadoVPN ottimale, performante e con un prezzo di grande appetibilità. Insomma, c’è tutto quel che serve per fare della VPN il valore aggiunto del proprio lavoro da remoto, delle proprie attività nel tempo libero o dei propri streaming in libertà.

PrivadoVPN, le caratteristiche

311 server a cui appoggiarsi in 45 Paesi di tutto il mondo (elemento che abbatte i tempi di latenza e ottimizza le performance globali del servizio), nessun limite di traffico, dati completamente anonimizzati: sono queste le caratteristiche sulle quali PrivadoVPN sta costruendo il proprio nome e la propria community. Un elemento in particolare si fa largo evidenziando la bontà di questa soluzione rispetto a molte altre: il gruppo, oltre ad attenersi rigorosamente alle normative svizzere per la privacy, afferma una stringente politica no-log. Questo significa che i clienti non sono tracciati in alcun caso e per nessuna finalità, evitando così che possa sussistere un qualsivoglia archivio che lega l’IP reale del navigante con l’IP sostitutivo ereditato dalla VPN. Così facendo il “tunnel” della crittografia è blindato da ogni possibile intrusione esterna e la navigazione non lascia traccia.

PrivadoVPN può essere usato tanto su desktop (sia Windows che macOS) quanto su dispositivi mobile (sia Android che iOS), fa leva su algoritmi di crittografia AES a 256 bit e consente anche un’opera di controllo genitoriale che rende ideale la VPN anche per i minori alle prime armi sul Web: il blocco di porno, contenuti pericolosi, siti specifici e social network può consentire un accompagnamento più graduale verso la libera navigazione, creando una comfort zone per gli adolescenti e potendo avere massimo controllo sulle attività che possono compiere una volta collegati alla Rete.

Tra i “plus” elencati dal gruppo si segnalano inoltre la velocità della navigazione, il supporto al P2P, la piena compatibilità con ogni servizio di streaming sulla piazza e la possibilità di far leva su una rete globale proprietaria che diventa certezza di performance anche nel lungo periodo. A tutto ciò si aggiunge un layer aggiuntivo di sicurezza con un controllo preventivo su ransomware, malware, phishing e pubblicità invasive.

Nessun limite nel numero di device sui quali poter installare l’app: l’unica limitazione formale per arginare gli abusi sta nel massimale di 10 connessioni contemporanee tra pc, smartphone, tablet e qualunque altro dispositivo di proprietà.

Il prezzo

Lo sconto disponibile in queste ore rende PrivadoVPN alla portata di tutti perché con appena 1,99 euro/mese, è possibile far proprio il servizio per ben 24 mesi senza pensarci più. Optando per 1 solo anno di abbonamento lo sconto scende al 77% (2,50 euro/mese + 3 mesi gratuiti), ma è con l’offerta biennale che si può ottenere il miglior prezzo in assoluto. Se si considera che il prezzo mensile per accedere al servizio è pari a 10,99 euro, ecco che l’opzione di lunga durata è senza margini di dubbio la più conveniente e quella che rende PrivadoVPN la miglior soluzione a cui metter mano.

Il gruppo offre assistenza continuativa e garantisce pieno rimborso in caso di recesso entro 30 giorni.

Il confronto

Il mercato delle VPN è cresciuto molto e sono moltissime le soluzioni disponibili. Trovare un prezzo tanto appetibile a fronte di massime garanzie di performance, sicurezza e affidabilità, però, è una mission impossible che si può verificare anche tramite semplici confronti diretti:

Una VPN si può utilizzare sul lavoro, per rendere più sicure le proprie comunicazioni da e verso le aziende o i professionisti con cui si collabora; la si può utilizzare nel tempo libero per navigare in libertà e con massima privacy; la si può utilizzare in viaggio per simulare un accesso casalingo e poter così fruire di tutti i propri servizi senza assurde limitazioni georeferenziate; la si può utilizzare per tutelare un minore che muove i propri primi “click” sul Web.

La si può utilizzare in molti modi, ma ogni contesto ha esigenze specifiche in termini di performance, controllo e sicurezza: PrivadoVPN intende offrire massime garanzie in ogni caso, tendendo inoltre la mano agli utenti attraverso abbonamenti estremamente vantaggiosi.

In collaborazione con Privado