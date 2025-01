PrivadoVPN: protezione avanzata con soli 1,48$ al mese

Se stai cercando una VPN affidabile e conveniente per proteggere la tua privacy online e accedere ai tuoi contenuti preferiti in tutto il mondo, PrivadoVPN ha una proposta che non puoi lasciarti sfuggire. Scopri come puoi approfittare di un’offerta esclusiva per le vacanze a partire da soli $1.48 al mese.

Piani disponibili

PrivadoVPN offre tre piani principali per soddisfare ogni esigenza:

24 Mesi + 3 Gratuiti : $1.48/mese (87% di risparmio)

: $1.48/mese (87% di risparmio) 12 Mesi + 3 Gratuiti : $2.00/mese (82% di risparmio)

: $2.00/mese (82% di risparmio) 1 Mese: $10.99/mese

Ogni piano include dati illimitati, supporto per lo streaming, blocco per annunci pubblicitari e molto altro. Inoltre, è possibile aggiungere un antivirus per soli $1.99/mese.

Cosa include l’offerta

Con l’offerta di PrivadoVPN, risparmi fino all’87% su un abbonamento VPN per 24 mesi, con 3 mesi gratuiti inclusi. Questo significa protezione illimitata per soli $1.48 al mese. Ecco cosa riceverai:

Dati illimitati : streaming, download e navigazione senza preoccuparti del consumo di dati.

: streaming, download e navigazione senza preoccuparti del consumo di dati. Dispositivi illimitati : proteggi tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

: proteggi tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente. Fino a 10 connessioni : collega più dispositivi con un solo account.

: collega più dispositivi con un solo account. Blocco per annunci pubblicitari : navigazione libera da pubblicità invasive.

: navigazione libera da pubblicità invasive. Prevenzione delle minacce : protezione contro malware e attacchi online.

: protezione contro malware e attacchi online. Zero Log : nessuna registrazione delle tue attività online per una privacy totale.

: nessuna registrazione delle tue attività online per una privacy totale. Controllo parentale : protezione avanzata per la famiglia.

: protezione avanzata per la famiglia. 30-Giorni rimborso garantito: provala senza rischi e ottieni un rimborso completo se non soddisfatto.

PrivadoVPN non solo offre sicurezza e velocità elevate, ma è anche progettata per lo streaming. Con server distribuiti in oltre 50 località in tutto il mondo, puoi accedere ai tuoi servizi preferiti come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molti altri, senza limiti geografici. Inoltre, PrivadoVPN ha sede in Svizzera, un paese noto per le sue rigide leggi sulla privacy, che garantiscono una protezione avanzata dei tuoi dati. Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.