PrivadoVPN, così la sicurezza è un affare

Sicuri e non ci si pensa più. Sicuri e non c’è altra preoccupazione a cui badare. Sicuri e con navigazione blindata senza timori. Anche le VPN vanno in saldo, infatti, ed attingere all’offerta PrivadoVPN diventa così un gioco da ragazzi per garantirsi protezione, tutela e privacy senza limiti.

Se stai cercando una nuova VPN per sostituire quella precedente, se stai cercando di capire a cosa potrebbe servirti o se vuoi approfondire il tema approfittando di una offerta di qualità, ecco che l’occasione è servita: partiamo del prezzo e cerchiamo di capire perché l’offerta invernale di PrivadoVPN sia ciò che può fare al caso tuo.

Offerta PrivadoVPN: il prezzo, soprattutto

Quando si parla di offerte, il prezzo è in vetrina ed è l’aspetto più importante da affrontare. Scegliendo oggi PrivadoVPN, infatti, si può attingere a due offerte del tutto particolari che rendono questo tipo di strumento oltremodo accessibile. Per comprendere l’offerta occorre partire dal prezzo base mensile, pari a 10,99 euro al mese. A parità di servizi, di performance e di sostrato tecnologico, approfittando dell’offerta mensile è possibile accedere alla stessa identica VPN con questi prezzi:

12 mesi a 2,50€/mese (-77%)

24 mesi+3 gratis a 1,99 €/mese (-82%)

Offerte che si raccontano da sole, insomma: una sforbiciata piena e totale sul prezzo, al fine di far conoscere tutta la qualità di una VPN che non teme confronti con la diretta concorrenza.

In questo esercizio di confronto ognuno potrà aggiungere la propria diretta esperienza con le VPN, ma con appena 1,99 euro/mese sarà possibile aggiungere allo storico delle proprie VPN un servizio che garantisce massima copertura geografica, massime performance ed una pletora di servizi (supporto allo streaming, assistenza, blocco pubblicità, …) con cui arricchire l’esperienza di navigazione.

A prezzi simili non è certo possibile trovare di meglio, soprattutto nel pieno rispetto della privacy e delle restrittive normative svizzere sul tema.

Oltre il prezzo c’è di più

Il prezzo ultra-conveniente dell’offerta PrivadoVPN, infatti, non avrebbe significato alcuno se alle spalle non vi fosse un servizio con un livello qualitativo che punta a stare decisamente al di sopra degli standard del settore. In questo caso la garanzia della privacy e la piena tutela dell’utente sono le basi dell’inderogabile, ciò a cui nessuna delle VPN sul mercato dovrebbe mai abdicare. Ci si aggiungano il pieno supporto al protocollo OpenVPN, la possibilità di collegare a medesima VPN infiniti dispositivi e la garanzia di performance sempre all’altezza delle aspettative.

Il ruolo di una VPN sul PC è importante nella misura in cui il contesto dei dispositivi connessi è diventato sempre più pericoloso. Utilizzare una VPN significa scavare un tunnel tra i flussi di dati da e verso il client, isolandolo rispetto a possibili intrusioni esterne. Ma non solo: una VPN consente di simulare una dislocazione geografica fittizia, cosa che consente sia di dissimulare la propria geolocalizzazione, che di simularne una di convenienza (ad esempio per accedere ai contenuti che oltre confine non sarebbero più accessibili).

Le VPN sono dunque strumenti che fanno ormai parte del necessaire dell’utente digitale, a prescindere dalla maturità delle sue conoscenze informatiche: la semplicità di adozione di una VPN è disarmante e la sua funzione si esplica in modo indifferenziato qualunque sia l’attività che si sta compiendo online o quale sia il contesto entro cui si opera. Semplicemente: serve, aiuta, protegge ed è un toccasana per la sicurezza dei propri dati.

Registro zero

L’offerta PrivadoVPN va dunque giudicata a partire dalla convenienza estrema del pacchetto biennale messo a disposizione, ma nella consapevolezza del fatto che non vi sono compromessi in termini di efficacia dietro questa sforbiciata sul costo. Merito di un gruppo consolidato, forte di server dislocati in tutto il mondo e di una storicità che funge da prima garanzia di qualità e di sicurezza.

Una caratteristica su tutte esprime al meglio il tipo di protezione che il gruppo intende mettere a disposizione dei propri utenti, ed è esplicitata nel novero della politica “registro zero“: la VPN, non registrando gli indirizzi IP da cui ci si connette, esclude a priori la possibilità di poter risalire alle attività online degli utenti utilizzanti il servizio.

Spiega PrivadoVPN:

Il mascheramento dell’indirizzo IP, combinato con la nostra politica di essere una VPN no-log, la crittografia point-to-point e la registrazione della nostra azienda in Svizzera, significa che la tua attività online non rimarrà affare di nessuno tranne che tua.

Durante una normale navigazione vengono raccolti dati specifici di navigazione: dall’indirizzo IP ai siti visitati, dai software utilizzati alla durata delle connessioni, passando per i download ed il sistema operativo utilizzato. La VPN è in grado di offuscare tutto ciò e consente una navigazione più sicura per sé e per le aziende con le quali eventualmente si sta collaborando: proteggere i dati significa infatti proteggere altresì proprietà intellettuali, progetti e comunicazioni che nelle mani sbagliate potrebbero determinare situazioni di pericolo.

Quali sono i dati tracciati e conservati da PrivadoVPN? “Nessuno. Cerniera lampo. Zero. Nada“. Il concetto è chiaro e su questo, almeno su questo, il gruppo non fa sconti: quelli ci sono soltanto sul prezzo.

