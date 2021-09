Private Internet Access: solo 70 euro per tre anni

Continua senza sosta la concorrenza tra le principali VPN. Stavolta è il turno di Private Internet Access (PIA) che offre l'abbonamento per tre anni (più due mesi gratis) con uno sconto dell'84%. Gli utenti pagheranno quindi 70 euro in totale.

Private Internet Access: solo 1,84 euro/mese

Private Internet Access possiede una rete di server distribuita in 78 paesi con una maggiore concentrazione negli Stati Uniti (la sede dell'azienda è nel Colorado). Ciò significa che gli utenti possono accedere al catalogo USA di Netflix e di altri servizi di streaming. Le prestazioni potrebbero però essere limitate dalla distanza. Uno dei vantaggi rispetto alla concorrenza è la possibilità di esaminare e migliorare in codice, in quanto open source.

Private Internet Access utilizza la crittografia AES a 256 bit per proteggere il traffico e garantisce la privacy totale con la politica no-log (non registra l'attività online). La VPN sfrutta i protocolli WireGuard, OpenVPN e IPSec. Sono disponibili le app per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, oltre alle estensioni per Chrome, Firefox e Opera. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea.

Tra le funzionalità avanzate ci sono Split Tunneling (consente di attivare la VPN solo su app e siti specifici) e Kill Switch (disattiva automaticamente la connessione ad Internet, se cade il collegamento alla VPN). L'abbonamento per tre anni (con due mesi gratis) può essere sottoscritto a 1,84 euro/mese (sconto dell'84%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute. È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.