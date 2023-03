Private Internet Access VPN è ideale per giocare online, scopri perché

Una VPN serve per instradare il tuo traffico online attraverso un tunnel crittografato e sicuro. Non solo, se usi una delle migliori VPN per giocare online, come Private Internet Access, puoi usare il server più vicino alla tua posizione fisica per ottenere una bassissima latenza.

Perché stiamo dicendo questo? Il motivo è che diversi giocatori hanno segnalato che la funzione VoIP (chat vocale) è geograficamente limitata in diversi giochi.

Potrebbe essere un bug in-app, ma l’utilizzo di Private Internet Access si è dimostrato efficace nel risolvere questo problema.

Insieme a questo, diversi giochi sono bloccati in paesi come Cina e Iran. Se viaggi in una di queste località, avrai bisogno di Private Internet Access per aggirare i blocchi geografici e accedere subito a questi giochi.

Per giocare online usa Private Internet Access

Private Internet Access è un servizio VPN con sede negli Stati Uniti. È una delle VPN più avanzate con la più grande rete di server a bassa latenza che collega tutti i Paesi.

Tutti questi server offrono larghezza di banda illimitata e prestazioni ultraveloci. Quindi, ottieni la migliore copertura quando eviti i server di gioco sovraffollati durante le ore di punta e accedi a uno in una posizione diversa per avere il tempo di ping più basso (<15 ms).

Inoltre, questa VPN utilizza chiavi di crittografia AES-128 e 256 bit per salvaguardare il tuo traffico di gioco e proteggere i tuoi dati personali online.

È possibile modificare il livello di sicurezza in base alle tue esigenze. Quando hai bisogno di velocità, usa la crittografia a 128 bit e scegli il livello massimo quando utilizzi un Wi-Fi pubblico.

Puoi usare Private Internet Access su 10 dispositivi contemporaneamente e puoi installarla su tutte le piattaforme più diffuse. Se vuoi usare questa VPN, devi abbonarti al link qui sotto:

Attualmente è in corso una promozione molto conveniente: costo mensile dell’abbonamento a 1,99 euro e garanzia di rimborso di 30 giorni.

