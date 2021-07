Private Internet Access VPN: sconto del 73%

Private Internet Access (PIA) è la VPN offerta dall'omonima software house statunitense che utilizza una delle reti di server più estesa in assoluto: oltre 26.000 in 78 paesi. Gli utenti possono sfruttare la promozione attuale per risparmiare oltre 176 euro sul piano biennale che include due mesi gratis. L'abbonamento può essere sottoscritto a 2,50 euro/mese.

Private Internet Access VPN: sconto 73%

PIA evidenzia sul sito le principali differenze rispetto alla concorrenza, in particolare la trasparenza. È infatti l'unico provider che offre una VPN con codice open source. Tutti possono quindi esaminarlo e contribuire al suo miglioramento. La navigazione online viene protetta dalla crittografia AES a 256 bit, mentre la privacy è garantita anche dal blocco dei tracker. È possibile chiedere eventualmente un indirizzo IP dedicato per accedere ad un server privato.

La VPN supporta i protocolli più popolari, ovvero OpenVPN e WireGuard, oltre a IPSec su iOS. PIA funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Ovviamente non viene registrato nessun dato dell'utente (politica no-log) e sono disponibili utili funzionalità, come il tunneling diviso (permette di attivare la VPN solo su app e siti specifici) e il blocco automatico (disattiva la connessione a Internet, se cade il collegamento alla VPN).

L'abbonamento per due anni (con due mesi gratis inclusi) costa 2,50 euro/mese, quindi l'utente pagherà solo 65 euro ogni due anni, invece di 241,54 euro. È disponibile la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute.