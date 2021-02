Private Internet Access, VPN con sconto del 79%

Private Internet Access (PIA) è una delle VPN con il maggior numero di server in assoluto: oltre 26.000 in 77 paesi. Questo permette di avere una scelta più ampia in termini di prestazioni e funzionalità. Gli utenti possono sfruttare l’attuale offerta che consente di risparmiare il 79% in due anni, ottenendo anche due mesi gratis.

Private Internet Access: solo 2,50 euro/mese per due anni

Private Internet Access protegge la connessione tramite crittografia AES a 256 bit e utilizza i protocolli PPTP, OpenVPN, L2TP/IPSec e WireGuard. La VPN è in grado anche di bloccare malware, tracker e fastidiosi annunci pubblicitari. Ovviamente è possibile accedere ai contenuti censurati senza nessun rischio di essere scoperti.

Private Internet Access non ha limitazioni di banda, non registra nessun dato di navigazione (politica no-log), consente la connessione contemporanea di dieci dispositivi con lo stesso abbonamento e integra anche un firewall. Gli utenti possono usare la VPN per il torrenting e l’accesso ai cataloghi esteri dei principali servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

PIA funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. L’azienda offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Il prezzo dell’abbonamento per due anni è 2,50 euro/mese che include due mesi gratis. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito, PayPal e varie criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin.