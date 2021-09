Private Internet Access VPN: solo 1,84 euro/mese

Nuova offerta della software house statunitense dedicata alla sua VPN. La VPN di Private Internet Access (PIA) è ora disponibile con lo sconto dell'84%. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per tre anni, ricevendo anche due mesi gratis.

Private Internet Access VPN: 70 euro ogni tre anni

Private Internet Access non ha una rete di server molto ampia (la maggior parte sono negli Stati Uniti), ma offre diverse caratteristiche esclusive, tra cui la crittografia avanzata e l'interfaccia con linea di comando. La differenza principale rispetto alla concorrenza è rappresentata dal codice open source. Chiunque può esaminarlo e contribuire al suo miglioramento.

PIA supporta i protocolli open source OpenVPN e WireGuard, oltre a IPSec su iOS. Ovviamente viene utilizzata la crittografia AES a 256 bit per proteggere il traffico e non viene registrata l'attività online degli utenti (politica no-log). La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile collegare fino a 10 dispositivi in contemporanea.

Tra le funzionalità avanzate ci sono il blocco automatico della connessione Internet (in caso di problemi con la VPN), il tunneling diviso per la scelta delle applicazioni che non devono passare per la VPN e MACE che blocca annunci, tracker e malware.

L'abbonamento triennale con due mesi gratis costa 1,84 euro/mese, quindi la spesa totale è 70 euro ogni tre anni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitpay, Ethereum e Litecoin). È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.