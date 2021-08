Private Internet Access VPN: solo 3,10 euro/mese

Attualmente è ancora in corso un'offerta più vantaggiosa, ma gli utenti che vogliono utilizzare la VPN per un periodo di tempo limitato possono approfittare dello sconto sul piano annuale. L'abbonamento a Private Internet Access può essere sottoscritto a 3,10 euro/mese e utilizzato per 10 dispositivi contemporaneamente.

Private Internet Access: 3,10 euro mese per un anno

Private Internet Access (PIA) non possiede una rete di server molto estesa, ma offre le massime prestazioni. Ovviamente l'utente può navigare in assoluto anonimato, accedere a siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. Sicurezza e privacy sono garantite dalla crittografia AES a 256 bit e dalla politica no-log (non viene registrato nessun dato dell'utente).

Il codice della VPN è open source, quindi chiunque può ispezionarlo e personalizzarlo. PIA supporta i protocolli più popolari, ovvero OpenVPN e WireGuard, oltre a IPSec su iOS. Funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser (Chrome, Firefox e Opera) tramite estensione.

Tra le funzionalità avanzate ci sono il tunneling diviso (permette di attivare la VPN solo su app e siti specifici) e il blocco automatico (disattiva la connessione a Internet, se cade il collegamento alla VPN). L'abbonamento annuale costa 3,10 euro/mese. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e criptovalute (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitpay, Ethereum e Litecoin). È disponibile anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.