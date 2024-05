PrivateVPN: 1 anno + 24 mesi extra a 2,08 euro al mese (offerta limitata)

PrivateVPN, provider di servizi VPN, ha lanciato una nuova offerta sul piano annuale: oltre ai 12 mesi canonici, se aggiungono altri 24 mantenendo lo stesso prezzo di 2,08 euro al mese. La promozione è valida a tempo limitato e consente di beneficiare dell’85% di sconto sul prezzo di listino. In più si ha la garanzia di rimborso valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

Velocità di connessione, attenzione alla privacy e alla sicurezza di ciascun utente: questi gli elementi chiave di PrivateVPN, uno dei punti di riferimento nel settore delle VPN.

Offerta PrivateVPN: 3 anni a 2,08 euro al mese

Se in previsione di una vacanza all’estero stai valutando l’attivazione di una VPN, una delle migliori scelte che puoi fare è cogliere al volo la promo di PrivateVPN. A questo prezzo, infatti, è difficile trovare di meglio, a maggior ragione se il periodo promozionale va ben oltre i canonici dodici mesi.

Molte VPN economiche peccano in due elementi fondamentali come la privacy e la velocità di connessione. Per PrivateVPN sono invece i due principali punti di forza. Ecco perché numerosi addetti ai lavori concordano nel ritenerlo uno dei provider di reti VPN migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo.

Un altro aspetto da non sottovalutare quando si sceglie una VPN è la facilità d’utilizzo, dato che nella maggior parte dei casi si hanno scarse conoscenze in merito. Da questo punto di vista, PrivateVPN offre un’esperienza d’uso al top, semplificando al massimo la procedura di attivazione di un server VPN.

Approfitta quindi dell’offerta limitata disponibile sul sito di PrivateVPN per beneficiare di 36 mesi di servizio VPN a soli 2,08 euro al mese. Lo sconto di cui godrai sarà pari all’85%.