PrivateVPN 12 mesi gratis: ecco come ottenerli!

Offerta da non perdere di PrivateVPN sull'abbonamento annuale 12 mesi sono extra! Praticamente avrai il servizio PrivateVPN 12 mesi gratis.

E non finisce qui: tutti i piani di PrivateVPN sono protetti da una garanzia di rimborso del 100%.

Per registrarti, devi eseguire 3 semplici passaggi e avrai già la possibilità di provare la VPN per 30 giorni senza rischi!

Vediamo qualche dettaglio in più sull'offerta.

PrivateVPN 12 mesi gratis: come ottenere maxi sconto

Come spiegato nell'incipit, PrivateVPN ha lanciato un'offerta che ti permette, praticamente, di avere una protezione di 2 anni allo stesso prezzo di uno.

Abbonandoti al servizio annuale, potrai in automatico beneficiare di un abbonamento per un altro anno. Il tutto, potendo anche provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Finiti i quali potrai recedere tranquillamente senza alcun costo. Insomma, la classica formula “soddisfatti o rimborsati”.

Avrai a disposizione tre piani tra cui scegliere:

1 Month: 8.40 EUR per month (8.40 EUR billed every month)

12 Months: 2.23 EUR per month (53.50 EUR billed every 12 months after 24 months), si tratta dell'offerta più popolare e della quale abbiamo parlato nell'incipit

3 Months: 5.43 EUR per month (16.30 EUR billed every 3 months)

Ribadiamo poi che in tutti e tre i casi, è possibile comunque provare gratuitamente il piano per 30 giorni, per poi recedere da esso senza impegno.

Ecco quanto andrai a risparmiare:

Con il primo piano: 18% di sconto

Con il secondo piano: 79% di sconto

Con il terzo piano: 50% di sconto

PrivateVPN 12 mesi gratis conviene?

Ecco alcuni vantaggi di aderire alla promozione PrivateVPN 12 mesi gratis:

Protezione Windows, iOS, Android, Linux e router

Internet Free in soli 60 secondi, che tu sia su un computer, smartphone, tablet o router. Le nostre app ti consentono di navigare senza restrizioni senza bisogno di codifica o configurazione complessa. Basta scaricare e connettersi.

La privacy non è mai stata così veloce

Con i servizi VPN si verrà protetti dalla crittografia a 2048 bit di livello militare, la connessione più sicura e rapida del suo genere. Ciò significa che è possibile eseguire lo streaming di video HD, navigare sul Web e scaricare contenuti alla velocità della luce, spesso più veloce delle connessioni non VPN.

Trattiamo i nostri clienti come una famiglia

PrivateVPN non è solo una rete di VPN, ma fatte di persone reali. Il customer care è costituito dagli stessi sviluppatori interni per risolvere i problemi in modo rapido e semplice.

Scegli tra 63 posizioni PrivateVPN, con altre in arrivo

Con oltre 200 server in 63 paesi, è possibile connettersi facilmente indipendentemente dalla propria posizione e godersi velocità illimitate su qualsiasi server sicuro.

Potrebbe anche interessarti una nostra guida su come configurare una VPN.