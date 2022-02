PrivateVPN: 24 mesi + 12 in omaggio! Come aderire

Navigare mettendo in salvo la propria Privacy è fondamentale. Occorre però anche affidarsi al servizio migliore e senza dubbio PrivateVPN rientra tra uno di questi.

PrivateVPN ha infatti lanciato una promozione, che riguarda 3 profili di abbonamento. Il più scelto, per ora, è quello 24+12, ovvero, attivare un abbonamento di 24 mesi, per riceverne altri 12 in regalo. Quindi, una protezione di 2 anni e mezzo.

Il tutto, per un pagamento di 1,81 euro mensili, per un totale di 65,00 euro totali. Ma vediamo meglio cosa offre PrivateVPN e le altre offerte.

PrivateVPN vantaggi

Ecco alcune cose che puoi fare grazie a PrivateVPN:

Sblocca i media con restrizioni geografiche

Dallo streaming video ai social network, la VPN funziona ovunque

Non essere rilevabile

La crittografia di livello militare ti protegge da governi e hacker

Velocità massime per una facile navigazione

Niente più buffering o lunghe attese con le nostre connessioni sovralimentate

Configurazione VPN con 1 clic per Mac, Windows, iOS, Android, Linux e router

Scatena Internet in soli 60 secondi, da computer, smartphone, tablet o router. Le nostre app ti consentono di navigare senza restrizioni senza alcuna codifica o configurazione complessa. Basta scaricare e connettere.

Privacy veloce

Con le VPN di PrivateVPN sei protetto dalla crittografia a 2048 bit di livello militare, la connessione più sicura e rapida del suo genere. Ciò significa che puoi eseguire lo streaming di video HD, navigare sul Web e scaricare contenuti alla velocità della luce, spesso più veloce delle connessioni non VPN.

Entri a far parte di una Community

PrivateVPN non è solo una rete di VPN, ma di persone reali. Il team di supporto leader del settore è sempre a disposizione per aiutarti. Non parlerai nemmeno con alcuni VA in India (come capita con altre compagnie), ma parlerai direttamente con sviluppatori interni per risolvere i tuoi problemi in modo rapido e semplice.

PrivateVPN: promozioni attive

Come detto nell’incipit, sono 3 le promozioni in corso di PrivateVPN. Vale a dire:

Di seguito ti riportiamo le fantastiche offerte di PrivateVPN per scegliere il piano migliore che fa per te.

Risparmi il 16%

1 mese

9,20 euro al mese (9,20 EUR fatturati ogni mese)

Ottieni un piano di 1 mese 30-giorni rimborso garantito.

Risparmi l’85%

36 mesi

1,81 euro al mese (65,00 EUR fatturati ogni 12 mesi dopo 36 mesi)

Ottieni un piano di 36 mesi 30-giorni rimborso garantito.

Risparmia il 50%

3 mesi

5,50 euro al mese (16,50 EUR fatturati ogni 3 mesi)

Ottieni un piano di 3 mesi 30-giorni rimborso garantito.

Scopri altri dettagli ed iniziative a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.