PrivateVPN: 24 mesi extra GRATIS, ecco come

Con la nuova iniziativa di PrivateVPN, disponibile per un tempo limitato, puoi accedere ad uno sconto pari all’85% sul piano annuale. Per te infatti ci sono ben 24 mesi aggiuntivi senza spendere un centesimo in più.

Oggigiorno, la protezione ONLINE è sicuramente un tema molto importante da non sottovalutare. Senza l’utilizzo di una VPN, ad esempio, puoi incorrere nella visione senza il tuo permesso di alcuni dati personali. Gli hacker, il tuo ISP o i governi possono avere accesso alla tua intera cronologia, alle tue password di accesso ai social, conti correnti e PayPal, alle e-mail, chat WhatsApp, download effettuati, al tuo indirizzo e posizione attuale e molto altro ancora. Se dunque non vuoi essere spiato, la soluzione di PrivateVPN è sicuramente quella più adatta alle tue esigenze di protezione.

PrivateVPN: i dettagli della PROMO

La VPN svedese è sicuramente uno dei prodotti più interessanti sia per il suo prezzo mensile davvero ridotto sia per il grado di sicurezza fornito. Quest’azienda infatti addotta la politica NoLog che in pratica rende illeggibili i vostri dati, questo perché non vengono archiviati. Infatti, nemmeno PrivateVPN è a conoscenza della vostra privacy.

Questa soluzione è disponibile per MacOS, Windows, iPhone, iPad, device Android, Linux, Kodi ed anche per il Router

10 Connessioni simultanee : puoi collegare 10 device differenti contemporaneamente.

: puoi collegare 10 device differenti contemporaneamente. Protezione dalle perdite IPv6 : la cosiddetta funzione KillSwitch ti mette al riparo da eventuali disconnessioni.

: la cosiddetta funzione ti mette al riparo da eventuali disconnessioni. Larghezza di banda e velocità illimitate : con questa soluzione il bufering, i download eterni e ad altre problematiche non si manifesteranno perché è una delle più veloci e stabili.

: con questa soluzione il bufering, i download eterni e ad altre problematiche non si manifesteranno perché è una delle più veloci e stabili. Crittografia a 2048 bit con AES-256 : con PrivateVPN sei al sicuro! La crittografia in uso viene adottata anche dagli eserciti governativi.

: con PrivateVPN sei al sicuro! La crittografia in uso viene adottata anche dagli eserciti governativi. Server in 63 Paesi : puoi collegarti ad oltre 200 server per accedere anche ai cataloghi esteri.

: puoi collegarti ad oltre 200 server per accedere anche ai cataloghi esteri. Il protocollo VPN include OpenVPN , PPTP , L2TP , IKEv2 e IPSec : siamo quindi di fronte ad un software open-source.

, , , e : siamo quindi di fronte ad un software open-source. Garanzia di rimborso: entro 30 giorni puoi richiedere il rimborso completo senza motivazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.