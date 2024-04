PrivateVPN a 2,08 euro al mese: 3 anni di VPN in offerta con l’85% di sconto

3 anni di VPN in offerta: parte da qui la tua esperienza con PrivateVPN. La promozione è davvero eccezionale, quindi non perdertela. Ancora per poco tempo, potrai sottoscrivere un’offerta esclusiva: piano di 12 mesi con 24 mesi aggiuntivi a soli 2,08 euro al mese. Parliamo di uno sconto straordinario dell’85%, difficilmente offerto da altri provider VPN.

D’altronde, PrivateVPN si è guadagnata la reputazione di VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo. Non solo per il costo vantaggioso, quindi, ma anche per l’esperienza di streaming di alto livello che offre agli utenti e per la privacy che garantisce.

PrivateVPN: 3 anni di VPN in offerta + l’85% di sconto

I punti di forza di PrivateVPN sono davvero tanti. Tra questi spicca la sua politica no log, che assicura che i tuoi dati rimangano anonimi, non solo a terzi, ma anche al team del provider. Inoltre, la VPN ti permette di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento, caratteristica ideale per le famiglie.

Un altro aspetto da sottolineare è l’uso della crittografia AES-256, il massimo dello standard disponibile, che protegge i tuoi dati in ogni situazione. Con l’ultima promozione, il piano annuale di PrivateVPN si estende fino a 36 mesi, a un costo mensile di appena 2,08 euro. Ricorda, l’offerta è limitata nel tempo e include una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Non perderti la possibilità di ottenere 3 anni di VPN in offerta con l’85% di sconto: è il momento di navigare sul web in totale sicurezza e privacy!