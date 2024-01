PrivateVPN, con 2€ puoi installarla anche su Xbox e PS5

Vuoi avere una connessione sicura e stabile anche quando giochi online? Oggi le diverse soluzioni presenti sul mercato di permettono di effettuare sessioni di gaming online affidandoti a reti virtuali private. Con PrivateVPN puoi finalmente avere la soluzione più adatta alle tue esigenze e avere una rete privata virtuale che ti consente di cambiare il tuo indirizzo IP.

Dunque, anche sbloccare i contenuti online non sarà più un problema e potrai iniziare a godere di tantissimi contenuti. Come accennato, l’utilizzo di una VPN puoi anche proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online, evitando che i tuoi dati vengano spiati o rubati da hacker o da terze parti.

Oggi puoi avere PrivateVPN per 36 mesi pagando solamente 2,08 euro al mese grazie ad uno sconto dell' 85%.

PrivateVPN: rimani protetto sbloccando tanti contenuti

Al giorno d’oggi, dunque, usare una VPN offre una serie di vantaggi che è indispensabile conoscere. Collegarsi ad una rete nasconde infatti dei rischi che possono compromettere la sicurezza dei nostri dati. Proprio per questo motivo, le VPN nascono con l’obiettivo di garantire la massima protezione della privacy online ma non solo.

Tra i vantaggi di avere una VPN non possiamo non includere infatti il superamento di eventuali restrizioni geografiche che in alcuni casi limitano l’accesso a contenuti online, oppure avere la possibilità di accedere a server meno congestionati. Se sei un appassionato di gaming potresti voler utilizzare una VPN sulla tua Play Station 5 o XBox. A tal proposito, è importante sottolineare che è necessario utilizzare un metodo alternativo per connettere la console alla VPN e, dunque, usando o un router wireless predisposto per VPN o condividendo la connessione VPN da un computer Mac o Windows.

A tal proposito, è importante sottolineare che è necessario utilizzare un metodo alternativo per connettere la console alla VPN e, dunque, usando o un router wireless predisposto per VPN o condividendo la connessione VPN da un computer Mac o Windows.

