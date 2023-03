PrivateVPN, il primo baluardo contro spie e hacker a 2 euro al mese

Non è piacevole che qualcuno spii dalla finestra ciò che stai facendo in casa. La stessa cosa vale su Internet. Ecco perché la VPN è considerata il primo baluardo contro hacker e spie.

È logico, però, che non bisogna rendere banale tale servizio, perché gli occhi indiscreti sono davvero tanti, di cui diversi molto pericolosi per la tua privacy.

Per banalizzare intendiamo di non affidarti a un servizio VPN qualsiasi, magari il primo che trovi su Internet. Anzi, per evitarti lunghe ricerche, ti indichiamo noi una VPN di qualità: PrivateVPN.

Perché proprio questa VPN? Semplice: è l’asso nella manica per proteggere al 100% la tua privacy online grazie al suo algoritmo crittografico e ad altri sistemi di protezione.

Le sue funzionalità battono di gran lunga le altre in commercio. Andiamo a vedere insieme i dettagli di questo servizio VPN, talaltro scontato attualmente dell’85%.

PrivateVPN, primo baluardo contro gli occhi indiscreti del Web

Il Web è infinito e, in quanto tale, è una vera e propria giungla piena di “bestie feroci” che prendono il nome di hacker e tracker, attori che sbranano il malcapitato utente.

Se a questo aggiungiamo i siti Web e i browser, entrambi fin troppo curiosi verso le attività degli utenti, capirai bene quanto sia importante un efficiente servizio VPN, primo baluardo contro queste minacce alla privacy.

PrivateVPN è il servizio migliore a cui puoi fare affidamento attualmente per sbarazzarti di coloro che controllano le tue attività online.

La protezione viene garantita dalla crittografia a 2048 bit, che è di livello militare. Ciò vuol dire che nessun attore “oscuro” del Web potrà carpire i tuoi dati e consentirgli di risalire alla tua identità e a ciò che fai.

La stessa VPN con la sua politica NO-LOG non potrà controllare ciò che stai facendo o raccogliere i tuoi dati di navigazione.

Se clicchi nel link qui sotto e sottoscrivi un abbonamento di 36 mesi otterrai lo sconto dell’85%:

In questo modo andrai a pagare soltanto 2 euro al mese e 30 giorni di garanzia di rimborso. Cosa volere di più?

