PrivateVPN: la tua arma segreta contro il geoblocking a soli 2,08 euro al mese

Usi spesso le reti pubbliche? Bene! Sai che nascondono dei potenziali pericoli per la tua privacy? Se non lo sai, ti consigliamo vivamente di installare una VPN. Ma quale? Attualmente, PrivateVPN è uno dei servizi migliori e convenienti economicamente.

Inoltre, se viaggi spesso all’estero, questa VPN diventa l’arma segreta per aggirare il geoblocking e vedere contenuti in streaming altrimenti bloccati. Sappi che questa VPN possiede oltre 200 server in 63 Paesi nel mondo.

Oltre a quanto detto, il vero vantaggio è l’attuale offerta. Grazie alla Winter Deal, pagherai soltanto 2,08 euro al mese e riceverai subito 24 mesi di servizio extra. Inoltre, puoi anche partecipare al concorso con in palio 3 anni gratuiti di servizio.

PrivateVPN: tutti i vantaggi di questo servizio

PrivateVPN ha lavorato moltissimo sulla sicurezza dei dati degli utenti. Da questo lavoro nasce la crittografia a 2048 bit con AES-256, protezione di livello militare. Grazie a essa, tutti i tuoi dati diventano illeggibili agli occhi di soggetti o entità.

I vantaggi non finiscono qui. Puoi collegare fino a 10 dispositivi, proteggendo tutta la famiglia e oltre. Inoltre, i 200 server ti garantiscono massima velocità di connessione e nessuna interruzione nello streaming, con contenuti geograficamente bloccati a tua completa disposizione.

Puoi installare la VPN su dispositivi con OS diverso, sia mobile che PC. Se hai bisogno di consulenza professionale, l’assistenza clienti è disponibile 24/7.

Grazie anche alla garanzia “Soddisfatti e Rimborsati”, puoi recedere dall’abbonamento sottoscritto entro 30 giorni, nel caso in cui il servizio non soddisfi i tuoi standard.

Infine, la funzione Kill Switch che, in caso di disconnessione della rete, verrai scollegato in automatico per evitare il furto dei tuoi dati.

Detto questo, non ti resta che cliccare sul bottone sottostante e sottoscrivere l’abbonamento. Fallo subito però, perché la promo è a tempo limitato!

