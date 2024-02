PrivateVPN: la VPN preferita dagli utenti, ora a un prezzo imbattibile

Cerchi una VPN che unisce sicurezza, affidabilità e convenienza? Fermati e scegli PrivateVPN. L’azienda sta riscuotendo grande successo in questo mercato grazie alla qualità del servizio e alle continue offerte per i nuovi clienti.

La sua politica di no-log è una delle caratteristiche principali. Grazie ad essa, tutte le tue attività online rimarranno private, con la tua privacy che verrà protetta come si deve.

È anche presente la famosa crittografia avanzata a 256 bit, che assicura che i tuoi dati restino nascosti agli occhi indiscreti. Indipendentemente dalla tua attività online (ricerca, streaming, download, ecc.), PrivateVPN usa protocolli di sicurezza all’avanguardia come OpenVPN, PPTP, L2TP/IPsec e IKEv2.

Con PrivateVPN, velocità massima e accesso Illimitato

Le restrizioni geografiche che impediscono di visitare diversi siti web oppure di guardare contenuti in streaming potrai bypassarle con PrivateVPN.

Inoltre, con i limiti di banda illimitati, potrai navigare alla massima velocità, oltre a guardare film e altro in streaming in modo fluido e con alta qualità, senza buffering. Stesso discorso per il gaming: nessun limite di accesso a giochi online, perfetto soprattutto se ti trovi momentaneamente in uno dei Paesi asiatici.

Ma quanto costa abbonarsi a PrivateVPN? Grazie all’offerta attuale, potrai farlo a soli 2,08 euro al mese se sottoscrivi l’abbonamento di 36 mesi.

Potrai usare la VPN contemporaneamente su un massimo di 10 dispositivi. Inoltre, se non sei soddisfatto del servizio, potrai avvalerti della garanzia di rimborso di 30 giorni.

Infine, per quanto riguarda la modalità di pagamento, puoi scegliere tra la carta di credito, PayPal e, addirittura, le criptovalute.

Vogliamo ricordarti che, come tutte le offerte, anche questa è a tempo limitato. Quindi, se non vuoi perdertela, ti consigliamo di abbonarti oggi stesso cliccando sul bottone qui sotto.

