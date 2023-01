Pro e contro di una VPN nel 2023 (secondo Surfshark)

Sei indeciso sull’utilizzo di una VPN e ti chiedi se ne valga la pena? È comprensibile voler soppesare i pro e i contro prima di prendere una decisione. Una VPN può migliorare la tua sicurezza online, proteggere i tuoi dati di navigazione e persino darti accesso a più contenuti. Ma non è tutto: insieme al team di Surfshark, analizziamo e approfondiamo vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di una VPN nel 2023.

Surfshark è un servizio VPN (Virtual Private Network) che consente agli utenti di connettersi a Internet attraverso un tunnel criptato per navigare in modo privato, sicuro e anonimo. Ciò significa che l’attività online non può essere tracciata in alcun modo, né monitorata da terzi. Surfshark offre anche funzionalità avanzate, come crittografia di livello militare, ad, malware, cookie e pop-up blocker.

I vantaggi dell’utilizzo di una VPN

Un servizio VPN, come quello offerto da Surfshark, offre molti vantaggi oltre a una maggiore sicurezza e privacy. Ecco una panoramica dei principali pro dell’utilizzo di un servizio VPN:

Sicurezza migliorata : una VPN è in grado di stabilire una connessione crittografata tra i tuoi dispositivi e la rete Internet, proteggendoti da minacce esterne. Molte VPN, come Surfshark, offrono anche funzionalità aggiuntive come AdBlock per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza;

: una VPN è in grado di stabilire una connessione crittografata tra i tuoi dispositivi e la rete Internet, proteggendoti da minacce esterne. Molte VPN, come Surfshark, offrono anche funzionalità aggiuntive come AdBlock per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza; Privacy : una VPN nasconde i tuoi dati di navigazione e il tuo indirizzo IP, rendendo più difficile per hacker, malintenzionati e occhi indiscreti di qualsiasi natura monitorare la tua attività online, restituendoti la privacy che meriti;

: una VPN nasconde i tuoi dati di navigazione e il tuo indirizzo IP, rendendo più difficile per hacker, malintenzionati e occhi indiscreti di qualsiasi natura monitorare la tua attività online, restituendoti la privacy che meriti; Accesso a contenuti con restrizioni : una VPN consente di aggirare i blocchi regionali e accedere a siti web e applicazioni limitate da restrizioni geografiche. Ricorda però che un crimine è sempre un crimine: anche quando usi una VPN;

: una VPN consente di aggirare i blocchi regionali e accedere a siti web e applicazioni limitate da restrizioni geografiche. Ricorda però che un crimine è sempre un crimine: anche quando usi una VPN; Vantaggi aggiuntivi: una VPN può essere la soluzione a diversi problemi. Tra questi la limitazione del traffico Internet che potrebbe essere stata applicata dal tuo ISP, prezzi vantaggiosi sulle prenotazioni online, accesso ai tuoi siti web e app quando ti trovi all’estero, protezione su tutti i dispositivi se installata nel router di casa e gaming più sicuro.

Gli svantaggi dell’utilizzo di una VPN

Naturalmente, esistono anche alcuni svantaggi nell’utilizzo di una VPN. Eccone alcuni, secondo il team di Surfshark:

Velocità Internet rallentata : un servizio VPN fa “viaggi” lunghissimi (sebbene brevissimi in termini temporali) per crittografare la tua connessione di rete e può – in alcuni casi – aumentare il tuo ping. La conseguenza è un rallentamento generale della velocità di download e upload;

: un servizio VPN fa “viaggi” lunghissimi (sebbene brevissimi in termini temporali) per crittografare la tua connessione di rete e può – in alcuni casi – aumentare il tuo ping. La conseguenza è un rallentamento generale della velocità di download e upload; Prezzo : le VPN stanno diventando sempre più popolari e tantissime persone scelgono ogni giorno di affidarsi alle “cure” di questi potentissimi servizi. Si sa, più alta è la domanda, maggiore è la concorrenza sul mercato e anche l’aumento dei prezzi a fronte di un minor numero di funzionalità;

: le VPN stanno diventando sempre più popolari e tantissime persone scelgono ogni giorno di affidarsi alle “cure” di questi potentissimi servizi. Si sa, più alta è la domanda, maggiore è la concorrenza sul mercato e anche l’aumento dei prezzi a fronte di un minor numero di funzionalità; Legalità: l’uso di una VPN è limitato e perfino illegale in alcuni Paesi. Le regole variano di Stato in Stato, ma informati sempre quando ti trovi all’estero.

