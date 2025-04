Processo antitrust, Meta deve cedere Instagram e WhatsApp?

Il vento sta cambiando nella Silicon Valley… Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, i giganti tech stanno riallineando le loro strategie. Meta, in particolare, sembra aver puntato tutte le sue fiches su una mossa politica audace. Ma il CEO Mark Zuckerberg potrebbe aver fatto un passo falso.

Zuckerberg ha recentemente ammesso che Facebook ha censurato contenuti durante l’amministrazione Biden. Ora, la sua nuova strategia è collaborare con il governo Trump per respingere le accuse di censura. Una mossa a sorpresa, forse un tentativo di ingraziarsi il presidente in vista del processo antitrust che attende Meta.

Il processo si terrà il 14 aprile 2025. Affonda le sue radici in una battaglia legale iniziata anni fa. La causa è stata avviata nel 2020 dalla Federal Trade Commission. La FTC ha accusato Meta (all’epoca Facebook) di aver acquisito Instagram nel 2012 e WhatsApp nel 2014 non per competere lealmente, ma per eliminare potenziali rivali e consolidare il proprio monopolio.

A supporto della tesi, la FTC cita comunicazioni interne di Meta. Nel 2012, Zuckerberg descriveva Facebook come “molto indietro” rispetto a Instagram, la cui crescita “spaventosamente veloce” lo preoccupava. Propose di “pagare un sacco di soldi” per acquisire funzionalità e slancio che a Facebook mancavano.

L’obiettivo dichiarato era “neutralizzare un potenziale concorrente” e proteggere casi d’uso chiave. Con WhatsApp, il timore era che la messaggistica si evolvesse in vere e proprie reti sociali, come già accaduto in Asia con LINE e WeChat. Un dirigente Meta ammise che l’idea lo teneva sveglio la notte.

Il futuro incerto di Instagram e WhatsApp

Se la corte darà ragione alla FTC, Meta potrebbe essere costretta a scorporare Instagram e WhatsApp, ma

a vincere non sarà così facile per l’antitrust. Secondo il Wall Street Journal, gli esperti sostengono che la FTC dovrà dimostrare che la strategia di Meta ha danneggiato direttamente la concorrenza o i consumatori.

Intanto, Zuckerberg si trova di fronte a un bivio. Continuare a corteggiare Trump nella speranza di ammorbidire la posizione del governo nel processo? O concentrare tutte le energie sulla difesa legale, mettendo da parte le manovre politiche? La posta in gioco è altissima. Instagram e WhatsApp sono asset fondamentali, che generano una fetta consistente dei ricavi e dei dati dell’azienda. Perderli sarebbe un colpo durissimo, forse letale.

Un processo epocale…

Al di là delle sorti di Meta, questo processo potrebbe segnare uno spartiacque nella regolamentazione delle Big Tech. Se la FTC dovesse spuntarla, si aprirebbe la strada a un’ondata di cause simili contro altre aziende accusate di pratiche anti-concorrenziali. Sarebbe un segnale forte, un messaggio chiaro che nemmeno i giganti della Silicon Valley sono al di sopra della legge.