Prodotti senza fumo: la campagna di Philip Morris sotto la lente

I risultati di una recente ricerca fanno ben sperare in un futuro senza fumo, in cui finalmente riusciremo a liberarci di un vizio che porta con sé gravi conseguenze in termini di danni alla salute e mortalità. Anche i produttori del settore stanno lavorando su questo fronte, cercando un equilibrio tra l’esigenza di continuare a soddisfare i loro clienti e una doverosa assunzione di responsabilità.
Senza fumo: istruttoria sulla campagna Philip Morris
Una pagina del sito ufficiale di Philip Morris Italia descrive la volontà di
Costruire un futuro senza fumo, eliminando la combustione del tabacco, chiarendo che comunque i due metodi impiegati (lo scaldare il tabacco per generare un vapore contenente nicotina e produrre un vapore contenente nicotina, ma senza utilizzare tabacco) non sono privi di rischi e possono causare dipendenza.
Perché questa premessa? Oggi l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha annunciato l’avvio di un’istruttoria che pone proprio l’azienda sotto la lente di ingrandimento, per una possibile pratica commerciale scorretta.
A finire nel mirino dell’Autorità è la promozione dei prodotti che utilizzano appunto espressioni come
senza fumo,
un futuro senza fumo e
prodotti senza fumo, ritenute potenzialmente
poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze. Insomma, quanto scritto prima.
Tra chi esprime soddisfazione per l’iniziativa c’è Codacons. L’associazione sottolinea in particolare come queste campagne pubblicitarie siano talvolta indirizzate alle fasce d’età più giovani, attraverso i social network oppure coinvolgendo influencer.
Il comunicato di AGCM fa riferimento anche a ispezioni condotte nella giornata di ieri presso le sedi di Philip Morris Italia S.p.A. e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. Sono state condotte dai funzionari dell’Autorità con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.