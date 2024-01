Produttività aumentata con AtlasVPN a pochi euro

Un virtual private network (VPN) è un tipo di servizio che consente all’utente di accedere a servizi internet attraverso un firewall o un server prima di entrare in Internet e quindi permette di aumentare la produttività di un’azienda o di un comune utente. In particolare, le VPN sono essenziali per la costruzione di sistemi di smart working. Questo perché ci consentono di lavorare come se fossimo all’interno del nostro ufficio diminuendo al massimo le distrazioni.

In pratica questa soluzione è in realtà un tunnel protetto che viene creato tra i dispositivi collegati alla nostra rete domestica e i dispositivi all’interno della nostra rete aziendale. Ciò consente all’infrastruttura utilizzata, che è naturalmente insicura e vulnerabile agli attacchi, di rimanere sicura. Questi attacchi hanno il potenziale per “rubare” i nostri dati da malintenzionati (o comunque persone non autorizzate), facendo razzia di informazioni importanti riguardanti il nostro lavoro.

Con la VPN tutto questo non accade. Infatti, viene creato una specie di scudo.

Con alcune VPN è possibile impostare un blocco suoi popup, quelle fastidiose finestre che si aprono senza motivo quando navigate su alcuni siti web. Questo aumenta sicuramente la vostra produttività con meno distrazioni e più tempo in full immersion.

Inoltre, la maggior parte integra anche dei veri e propri antivirus per aumentare ancor di più la propria sicurezza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.