Professione content creator: 3 strumenti utili per il 2023

Il compito del content creator è quello di produrre contenuti accattivanti e originali a un ritmo sempre costante, che siano post all’interno di un blog, video oppure podcast. Trovare l’ispirazione, attingere alle proprie competenze, promuovere il contenuto: è tantissimo lavoro, ma fortunatamente esistono degli strumenti in grado di semplificare e soprattutto supportare il processo creativo. Eccone 3 tra i migliori del 2023.

1. Google Trends

È lo strumento di riferimento per qualsiasi content creator, con il quale è possibile farsi un’idea delle ricerche in tendenza online in modo tale da poter creare contenuti che rispondano al meglio alle domande o preoccupazioni degli utenti. Ad esempio, se stai scrivendo un post su come avviare un’attività online, puoi usare Google Trends per capire in quanti sono interessati all’argomento e quali altre ricerche correlate potrebbero aiutarti.

2. Trello

Trello è uno strumento utilissimo per tenere traccia del proprio lavoro, specialmente nel momento in cui si collabora con altri content creator o colleghi in generale. È come una sorta di lavagna virtuale suddivisa in colonne e schede che puoi personalizzare a piacimento: il suo scopo è permettere a tutti di contribuire all’avanzamento di un progetto, senza necessariamente ritrovarsi nella stessa stanza. Il vantaggio principale, infatti, è proprio la possibilità di visualizzare aggiornamenti e approfondimenti a colpo d’occhio.

3. pCloud

Quanti file, immagini, documenti accumula un content creator sul proprio PC o dispositivo? Centinaia. Per questo motivo è importantissimo conservare tutto in un luogo sicuro e protetto, come uno spazio di archiviazione cloud. Effettuare un backup può proteggerti da seri rischi, come guasti, malfunzionamenti o – nella peggiore delle ipotesi – ransomware. Tra i tanti provider, noi ti consigliamo pCloud: non solo è tra i più sicuri, ma offre anche numerose funzioni perfette per un content creator, come sincronizzazione automatica dei file tra tutti i dispositivi collegati, opzioni di condivisione e tanto altro.

Prova pCloud per 90 giorni a meno di 10 euro

pCloud è un servizio di archiviazione cloud innovativo, multipiattaforma ed estremamente intuitivo da utilizzare. L’utente può accedere ai propri file da qualsiasi dispositivo e può usufruire di diverse opzioni di condivisione file, sia attraverso cartelle condivise che link (anche “brandizzabili”). In più, è presente anche un comodo media player integrato per visualizzare video e ascoltare musica direttamente dall’app.

Dal punto di vista della sicurezza, pCloud utilizza crittografia AES 256-bit lato client e applica protocollo TLS/SSL per garantire la trasmissione sicura delle informazioni dal dispositivo dell’utente al server. Grazie alla promozione in corso, disponibile a questo link, è possibile sottoscrivere un piano Premium Plus da 2 TB per 90 giorni al prezzo scontato di soli 9,99 euro: approfitta di questa offerta limitata per scoprire tutte le funzionalità di pCloud e integrarle nel tuo lavoro da content creator.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.