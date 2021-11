Il disegno tridimensionale informatizzato è una pratica difficile da padroneggiare che può richiedere diversi anni di studio approfondito sia della materia che del software per permettere di ottenere buoni risultati. Accanto alla necessità di avere queste competenze, anche il software è fondamentale per la riuscita di un buon progetto. In rete, i programmi per progettazione 3D sono molto diffusi e ce ne sono di diversi, che cambiano da funzionalità a esperienza d'uso, gratuiti a pagamento, approfonditi o superficiali. Individuare i programmi di grafica 3D migliori diventa quindi fondamentale per lavorare al meglio nel proprio settore.

Questi programmi si rivolgono ad un pubblico molto vario di professionisti ma anche di semplici amatori. Innanzitutto, i programmi di progettazione si rivolgono a professionisti, ad esempio, dell'edilizia come architetti, ingegneri, geometri, e hanno lo scopo di mettere a disposizione del professionista una suite di strumenti idoneo a permettergli di creare edifici e virtualizzarli sotto forma di planimetria. I programmi di grafica 3d, invece, sono utilizzati da pubblicitari o semplici amatori che vogliono promuovere la propria attività, lavorare o passare il tempo divertendosi e acquisendo competenze. La suite di strumenti per un programma di grafica deve prevedere effetti, colori e funzionalità di modifica di immagini nuove e vecchie.

Oltre ai classici software a pagamento, esistono anche programmi per progettazione 3D gratis che però presentano delle funzionalità limitate ovvero un limite al numero di progetti o strumenti che è possibile utilizzare. Allo stesso modo, anche i programmi per la grafica 3D sono disponibili in maniera gratuita, mettendo l'utente in grado di scegliere il pacchetto migliore alle proprie esigenze: naturalmente, un professionista non potrà fare a meno del programma completo, mentre un semplice amatore oppure un novizio che vuole mettere alla prova le proprie capacità avrà la possibilità di sperimentare le funzionalità del programma prima di acquistarlo.

Di seguito una carrellata dei migliori programmi di grafica 3d e dei programmi per progettazione 3D disponibili su internet con download gratuito, analizzati in base a possibilità offerte e caratteristiche.

I migliori programmi per progettazione 3D

Sono tanti i programmi che permettono di lavorare ed effettuare progettazione 3D. Fra i tani spiccano sicuramente i prodotti di CAD, tuttavia ci sono alcuni software di alcuni sviluppatori meno blasonati che offrono delle ottime prestazioni. Tutti i programmi per progettazione 3D indicati di seguito offrono una versione gratuita e premium del prodotto, in modo da permette all'utente di scegliere il prodotto migliore alle proprie esigenze.

Autodesk AutoCAD

Fra i più celebri e funzionali programmi spicca sicuramente AutoCAD di Autodesk che unisce facilità di utilizzo ad una suite di programmi completa e compiuta per ogni tipo di lavoro di progettazione. Fra le funzioni migliori di AutoCAD spicca la possibilità di creare, annotare i progetti realizzati creando modelli in tempo reale sia in 2D che in 3D sia di oggetti solidi che superfici grazie ad un'ampia scelta di oggetti mesh.

AutoCAD è uno dei programmi per progettazione 3D gratis e a pagamento che permette inoltre di impostare alcune attività in maniera automatica, come il confronto fra i disegni per riuscire a individuare errori oppure creare pianificazioni per il disegno. La suite di AutoCAD è compatibile con Windows, Linux e MacOS, permettendo inoltre di acquistare e utilizzare tutta una serie di pacchetti di strumenti specializzati e professionali per ogni tipo di professionista, dall'architetto all'ingegnere, arrivando a toccare anche strumenti di creazione di mappe o di sistemi elettrici, rendendolo quindi un programma idoneo anche ad imprese edili.

Una suite completa e professionale, disponibile sul sito ufficiale.

Autodesk 3ds Max

Una delle versione più particolari della suite di Autodesk è il programma 3DS Max che, come già possibile vedere dallo Showrell, offre un set di strumenti molto vario e stratificato – che non manca di far valere la sua flessibilità – tale da renderlo uno dei programmi per progettazione 3D più versatile, grazie alla qualità eccellente delle funzioni che permette all'utente un controllo artistico pieno. In questo senso, il programma offre la possibilità di creare dei render architettonici di alta qualità, modellando fino all'ultimo dettaglio i particolari: questo lo rende perfetto anche per la creazione dei videogiochi, grazie all'editor per creare e plasmare i personaggi.

3ds Max offre un workflow di strumenti per creare la geometria di tanti oggetti, animandoli, con un supporto all'open shading language e un modificatore per gli smussi, tale da rendere rotonde e reali tutti le forme create.

3ds Max è disponibile per Windows in tutte le sue versioni a partire da Windows 8: in questo modo, è sicuro il suo funzionamento su tutti gli ultimi sistemi in vendita.

Autodesk Fusion 360

Uno dei programmi di progettazione 3d gratis disponibile anche a pagamento con molte funzioni più avanzate, è Fusion 360 di Autodesk. Questo software si pone come la migliore scelta possibile per i professionisti dell'architettura, ingegneria e modellazione 3D grazie al fatto che racchiude in un unico luogo la possibilità di progettazione CAM, CAe, CAD e PCB, con un'infrastruttura basata su un sistema in cloud e in locale per la realizzazione dei propri sistemi e progetti.

Fra le funzionalità migliori di Fusion 360 c'è la suite di strumenti avanzata che pone il focus sull'ottimizzazione dell'estetica e della forma, oltre che la funzione: questo perché è presente la possibilità di sfrutta un sistema di progettazione generativa che permette di integrare nel progetto modifiche progettuali e ingegneristiche, avendo responso istantaneo della fattibilità dei progetti in relazione alle formule matematiche di riferimento.

Autodesk Fusion 360 è disponibile al download per i pc Windows ed è disponibile sia in download gratuito con versione di prova e strumenti limitati che in premium, al costo di un abbonamento annuale. Per i novizi è disponibile una versione semplificata e tutorial sull'utilizzo.

CorelCAD 2021

Una scelta interessante per chi cerca programmi di progettazione 3D alternativi alle classiche suite di strumenti di Autodesk, senza rinunciare alla qualità, è CorelCAD 2021, che offre qualità e funzionalità a prezzi contenuti, idonei a tutte le tasche. Con questo programma è possibile ottenere ottimi risultati nella progettazione grazie ad una suite di strumenti sviluppata in collaborazione con professionisti dell'architettura e dell'ingegneria.

Fra le funzionalità migliori di CorelCAD 2021 c'è la possibilità di creare progetti in 2D e trasformarli in disegni tridimensionali in poco tempo grazie allo strumento facile e preciso allegato, rispettando i parametri numerici del progetto. Inoltre, per la progettazione 3D il programma offre una funzione di esporto preciso che permette di collegare stampanti 3D in modo da rendere vivi i tuoi progetti.

Disponibile per sistemi Windows, Linux e MacOS, CorelCAD 2021 offre grande compatibilità con tutti i programmi grazie alla possibilità di salvare in lavoro in formato .DWG e aprirlo su altri software. Disponibile tramite una versione a pagamento, prevede una versione di prova per tastarne le qualità e la corrispondenza alle esigenze.

Archicad

Il software di Graphisoft si è ormai imposto sul mercato dei programmi di progettazione 3D per via della sua capacità di aiutare l'utente a progettare, visualizzare e consegnare ogni tipo di lavoro in maniera efficiente, anche grazie alle soluzioni cloud. Tutto questo lo rende un software BIM intuitivo e facile da utilizzare, sicuramente un'ottima scelta per architetti e ingegneri in carriera, grazie anche alla possibilità di utilizzare una versione di prova per saggiare le potenzialità della suite di progettazione Archicad.

Il software pone il focus soprattutto sulle possibilità di rendering fotorealistici che grazie al CineRender di Maxon offre la possibilità di visualizzare il progetto elaborato con il massimo dettaglio possibile, permettendoti di immergere i clienti nella visione del progetto come se questo fosse reale. I progetti vengono elaborati grazie ad una suite di strumenti complessi che possono essere padroneggiati tramite i tutorial integrati.

Archicad è disponibile in varie formule di abbonamento per sistemi Windows, Linux e MacOS.

CorelDRAW Graphics Suite

Le novità introdotte dal CorelDRAW Graphics Suite si pongono a metà strada fra quelle richieste fra i programmi di progettazione e i programmi di grafica 3D. Infatti con il programma è possibile disegnare oggetti o scene illustrate inserendo la prospettiva in una maniera semplice, scegliendo fra quella a 1,2 o 3 punti. Inoltre è presente una vasta libreria di oggetti che possono essere aggiunti e spostati in ogni momento. Lo spazio di progettazione messo a disposizione degli utenti è flessibile, con molte opzioni di output messe a disposizione.

La suite di strumenti messa a disposizione da CorelDraw è disponibile su Windows, Linux e MacOS e integra la particolare funzione CorelDraw, con la quale è possibile condividere in tempo reale con i propri clienti il lavoro eseguito, dando loro la possibilità di lasciare dei feedback e suggerimenti al tuo lavoro in tempo reale.

Il programma è disponibile a pagamento tramite la formula dell'abbonamento annuale con un periodo di prova di 15 giorni in modo da fare una scelta consapevole sull'acquisto.

Affinity Designer

Un programma di progettazione con grafica vettoriale disponibile sul mercato per architetti, ingegneri, geometri ma anche grafici è Affinity Designer, che offre grandi funzionalità a patto di possedere un hardware di livello con un sistema operativo MacOS o Windows. Questo programma per progettazione 3D ha tutti gli strumenti di cui il professionista ha bisogno per la creazione di concept art, loghi, icone o altri progetti di stampa, ma anche per la creazione e rendering di palazzi o altri progetti anche legati all'edilizia.

Affinity designer è complesso ma è ottimizzato per gestire documenti di qualsiasi complessità, offrendo gradienti o altri effetti di alta qualità mostrando inoltre le anteprime dei progetti in tempo reale. Con l'apposita suite di strumenti è anche possibile trasformare o inserire curve in tempo reale, visualizzandole prima che queste siano applicate definitivamente, rendendo il lavoro semplice ma complesso.

I migliori programmi per progettazione 3D gratis

Chi vuole fare pratica, muovendo i primi passi nel mondo dell'animazione o realizzazione di disegni, ha bisogno di un software pratico, funzionale, ma comunque di livello per poter fare esperienza. I programmi per progettazione 3D indicati di seguito sono un buon compromesso per cominciare a lavorare, imparando le basi del sistema, per poi poter passare a suite più complesse e funzionali man mano che si impara sempre di più sull'argomento.

Blender

Un programma di grafica molto importante che fonda il suo funzionamento su un sistema open source gratuito è Blender, un sistema che anno dopo anno si espande sempre di più grazie ai contributi degli utenti e della casa di sviluppo. La suite di sistema di Blender offre una piattaforma molto funzionale che permette rendering grafico sfruttando tutto il pc, dalla CPU alla GPU con il supporto al rendering VR e la visualizzazione delle anteprime in tempo reale.

Inoltre, tramite Blender è possibile utilizzare un tool di strumenti grafici che permette la creazione, trasformazione e modifica di modelli die personaggi in 3D con texture brusher e masking su linguaggio di programmazione Phyton: la suite di strumenti, vista la natura open source del progetto, è espandibile anche tramite le modalità degli utenti, adattandosi ad ogni esigenza particolare anche grazie alle possibilità di ricorrere a tool di animazione che permettono la creazione di film, pubblicità e altri loghi in movimento.

Blender è disponibile per Pc Windows e Linux, con download gratuito dal sito ufficiale.

SketchUp

SketchUp è un programma in grado di mischiare facilmente le esigenze di chi cerca un programma di progettazione 3d e chi ha bisogno di programmi grafica 3d grazie alla sua versatilità. Con SketchUp, software gratuito, è infatti possibile creare progetti come la pianificazione e creazione di edifici in tre dimensioni, lavorando anche su un foglio di lavoro bi dimensione e poi trasportandolo in altre dimensioni in maniera del tutto automatica, grazie alle opzioni del sistema.

Per quanto riguarda le opzioni e gli strumenti, SketchUp gratis permette la modellazione di oggetti, creabili manualmente oppure selezionabili da una ricca lista di oggetti interna grazie ad un software integrato di modellazione che utilizza una IA molto intelligente. Oltre al piano classico è possibile usufruire anche di una versione disponibile direttamente sul web che ha le stesse opzioni e tool dell'applicativo installabile sul pc ma che permette inoltre la condivisione degli elaborati con i clienti in maniera più semplice ed efficace.

Chi preferisce invece la maniera tradizionale, installando direttamente SketchUp su pc può farlo su Windows e MacOS.

FreeCAD

Dal nome molto simile a quello dei software della suite di Autodesk, FreeCAD è però un progetto indipendente di natura Open Source che permette la modellazione e la creazione di modelli 3D scegliendo fra una vasta libreria di asset. Lo scopo primario del programma è quello di permettere l'ideazione di forme e oggetti innovativi, rendendo facile la modifica degli stessi tramite il ricorso ad una serie di tool molto avanzati.

Ogni oggetto creato con FreeCAD, a differenza di molti altri programmi di grafica 3d, può essere visualizzato e disegnato in due dimensioni per poi essere trasportato in tre dimensioni direttamente dal software automatico del sistema, mantenendo comunque le proporzioni originali, tenendolo pronto direttamente per la realizzazione finale come la stampa 3d. FreeCAD offre una libreria facile da utilizzare, accessibile e flessibile grazie al codice open source che supporta i formati STE, STL, SVG e via dicendo. Inoltre è disponibile per Windows, MacOS e Linux, rendendolo appetibile per tutti gli sviluppatori.

Sculptris

Con Sculptris è possibile plasmare a proprio piacimento ogni tipo di oggetto che si abbia in mente, dal cubo ad un complesso palazzo, disegnandolo prima tramite il tool specifico di base, per poi modificarlo come si preferisce tramite le ampie opzioni messe a disposizione in maniera gratuita. Fra le opzioni di creazione e modifica di Sculptris sono presenti una vasta libreria di texture fra cui scegliere, girando il grafico di 360 gradi o portarlo dalle due dimensioni alle tre in maniera rapida.

Inoltre, è possibile creare background personalizzati per le proprie creazioni in modo da aumentare la bellezza, soprattutto quando è necessario presentare i propri lavori ai clienti. Sculptris è inoltre compatibile con tutte le tavolette grafiche presenti sul mercato, con la possibilità di esportare e importare in OBJ le creazioni. Sculptris è disponibile per Windows, MacOS e Linux. Inoltre è possibile utilizzare una versione web direttamente in cloud.

Paint 3D

Fra i programmi esclusivi di Microsoft, disponibile dunque solo per Windows 10, c'è Paint 3D, uno degli strumenti di grafica molto basilare che però è ottimo per essere utilizzato in maniera gratuita per iniziare, almeno in maniera amatoriale, a creare progetti essenziali per il rendering di immagini e oggetti in tre dimensioni e due dimensioni.

La barra degli strumenti di Paint 3D è veramente basilare da utilizzare e si compone di un menu di selezione e modifica, una barra di funzioni e un'area disegno, consultabile fin da subito, posizionata al centro del software stesso. La barra degli strumenti di disegno rende Paint 3D uno dei programmi di grafica 3D come i predecessori: tramite questa è possibile accedere ad una vasta serie di forme in 2D, che permette di realizzare curve, quadrati e via dicendo, e una 3D con forme geometriche più complesse che vanno dal cubo ad altre a mano libera. Inoltre c'è una vasta libreria da scaricare, con forme inedite.

Il fulcro delle funzioni di modifica è rappresentato dalla sezione di visualizzazione 3D, che offre anche la possibilità di ricorrere ad una modalità mista in realtà virtuale e informatica.

3D builder

Fra i programmi di grafica di Microsoft spicca anche 3D builder, il quale offre funzioni molto più avanzate di Paint 3D, specifiche soprattutto per architetti e ingegneri. Seppur non essendo blasonato come altri competitor, anche questo programma è in grado di dare molta soddisfazione a tanti professionisti e amatori grazie alla semplicità di utilizzo che contraddistingue il focus del programma.

Tramite l'interfaccia di 3D Builder è possibile costruire ambienti di lavoro dinamici per il disegno di schemi, costruzioni come palazzi e altre case, visualizzandoli in tre dimensioni e in due dimensioni. Una volta creati, questi possono essere immortalati per poter essere condivisi con i clienti oppure scansionati e stampati in 3D all'occorrenza. Inoltre è disponibile una particolare funzione che permette di fare il rendering in forma digitale le immagini acquisite in maniera analogica. 3D Builder è disponibile su Windows 10 in maniera gratuita, con la possibilità di acquistare anche oggetti dallo store dedicato.

Considerazioni conclusive

In sintesi, questa è la migliore carrellata di programmi di progettazione 3D che è possibile trovare sul web in formato gratuito e a pagamento per poter soddisfare ogni tipo di richiesta e necessità. Accanto ai programmi a pagamento, molto utili a ingegneri, architetti e geometri, e altri gratuiti e accessibili a tutti, soprattutto agli amatori che hanno interesse a provare questi ambienti per capire se hanno delle qualità in materia, investendo in questo settore.

Anche per i programmi di grafica la situazione è analoga, anche se in questo caso sono molto di più i programmi gratuiti: tutti i software prima nominati mettono a disposizione dell'utente un ambiente di lavoro essenziale e semplice che può diventare complesso in caso di lavorazioni o interessi più specifici: è dunque compito dell'utente individuare quale fra i programmi di grafica 3D si adatta meglio alle proprie esigenze e scegliere in questo senso, optando per un piano consono al lavoro che bisogna svolgere: quel che è certo è che in ogni caso è possibile ottenere un risultato di qualità, con grande soddisfazione.