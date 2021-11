Programmi per progettare e arredare casa: i migliori (gratis e non)

Grazie alle innovazioni tecnologiche è oggi possibile trovare dei programmi per progettare casa in completa autonomia nel caso dei privati, oppure avere una grossa mano d'aiuto data dal software per quanto riguarda le figure professionali che si occupano di home design, come architetti o ingegneri. Con questi programmi, oltre alla progettazione in senso stretto, che consiste solitamente nell'analisi, misurazione e ottimizzazione degli spazi è inoltre possibile anche usufruire di particolari funzioni, come quelle per la disposizione dei mobili in relazione ad una piantina o planimetria già esistente, che tenga conto di eventuali punti acqua o luce.

Nello specifico si parla in questo caso di programmi per arredare casa in 3d gratis, ma di cui sono disponibili anche versioni a pagamento, a seconda dei casi. Utilizzare questi software è molto semplice, per lo meno nelle loro funzioni basilari, e immediato visto che tutti sono disponibili al download direttamente dalle pagine web ufficiali oltre che per pc fissi anche per portatili o dispositivi mobili come Android e iOS. Con questi programmi per progettare gli interni di casa dunque è possibile importare la planimetria di casa direttamente all'interno dei loro tool di sviluppo, sperimentando con mano l'ebrezza di creare la casa dei propri sogni, inserendo i mobili e altri oggetti semplicemente con pochi click, visualizzando in tempo reale gli aggiustamenti per poi condividerli con i parenti, gli amici o i professionisti di settore per avere suggerimenti e consigli circa la fattibilità e la composizione.

Di seguito dunque una breve panoramica sui programmi per progettare casa in 3D, misti ad altri per l'arredamento, disponibili sia gratuitamente che a pagamento.

I migliori programmi per progettare casa e arredarne gli interni

Per chi vuole rinnovare o immaginare la sua casa da zero, partendo da una costruzione già esistente oppure da una in realizzazione e vuole visualizzare la disposizione dei mobili prima ancora di comprarli, rendendosi conto del risultato finale senza il rischio di dover fare degli spostamenti a vuoto o acquisti inutilizzati, questa carrellata abbastanza nutrita di programmi per arredare casa è indicata a tutti senza mezzi termini. Ogni programma è disponibile in versione gratuita e a pagamento.

Floor planner pro

Floor Planner è particolarmente indicato per tutti gli utenti che vogliano visualizzare la propria casa arredata prima effettuare degli acquisti o degli spostamenti. Disponibile gratis, a pagamento oppure in versione professionale, offre funzionalità basilari e avanzate, oltre ad un sistema fedeltà con cui grazie all'utilizzo è possibile ottenere dei vantaggi. Fra e funzionalità che rendono Floor Planner Pro uno dei migliori programmi per progettare gli interni di casa c'è la possibilità di creare vari tipi di stanza, organizzandoli per tipologie brandizzando ogni progetto con il proprio logo.

Tutti gli stili di camera ideati vengono catalogati efficacemente e possono essere personalizzati con una vasta libreria di oggetti di tutte le forme e dimensioni, anche importate da foto reali. Il tool di caricamento della planimetria è semplice da utilizzare e permette subito di cominciare a lavorare.

Floor Planner Pro è disponibile al download per sistemi Pc Windows, MacOS e Linux con un costo mensile davvero basso per i professionisti.

HomeStyler Pro

Un buon sistema a cavallo fra l'utilizzo professionale e amatoriale dei programmi per progettare casa in 3D, che da il meglio di sé nella versione a pagamento è Home Styler Pro che, oltre a strumenti precisi e di alto livello, fornisce anche una libreria di mobili di marche reale con proporzioni 1:1. Le caratteristiche principali del programma, oltre al già citato catalogo sono la possibilità di importare le planimetria della propria abitazione con pochi click e visualizzarle sia in due dimensioni che in tre con pochi e semplici passaggi.

Inoltre è disponibile un tool di costruzione dei mobili e degli interni qualora la casa da arredare sia ancora in costruzione o semplicemente immaginata – con un editor disponibile anche per i mobili – che alla fine permette anche la visualizzazione in tempo reale dell'ambiente creato tramite un rendering foto realistico, che può richiedere molte risorse al pc, con una vista panoramica ad angolo di 720 gradi: utile per presentare le proprie creazioni ai clienti o altre persone.

Home Styler Pro è disponibile per Windows PC e MacOS gratuitamente e a pagamento dal sito ufficiale.

Home Design 3D

Home Design 3D è un software per l'arredo degli immobili che ha saputo nel corso del tempo conquistare l'utenza grazie ad un'interfaccia semplice, un sistema di utilizzo intuitivo ed una grande versatilità, che vede il programma disponibile oltre che per i maggiori sistemi operativi fissi e portatili (Windows, Mac OS e Linux) anche sui sistemi Android e iOS, grazie ad un team che si occupa frequentemente di aggiornare e ottimizzare il programma.

Fra i programmi per arredare casa gratis e a pagamento, Home Design 3D si propone come un sistema valido per progettare e rimodulare l'appartamento in maniera intuitiva, grazie alla possibilità di disegnare e importare planimetrie, esportandole poi tramite cloud e sistemi fisici. Il catalogo di oggetti con cui è possibile arredare è decorare prevede più di 1500 mobili con centinaia di texture e la possibilità di crearne nuovi da condividere con gli altri utenti, ottenendo la loro impressione in tempo reale: infine, anche la visualizzazione del progetto è facile da utilizzare e grazie al foto realismo delle texture permette un ottimo apprezzamento.

DreamPlan Interior Design

Per arredare gli interni, tenendo conto anche degli esterni come giardini, oltre alla possibilità di personalizzare in maniera unica ogni stanza della propria abitazione, il mercato dei software offre DreamPlan Interior Design, uno fra i più completi programmi per progettare casa in 3D che tiene conto, oltre che degli interni, anche degli esterni, con possibilità di creare muri e altre opere edilizie in costruzione sia ex novo che sulle planimetrie caricate.

Dream Plan Interior design alterna fra immagini 3D e 2D direttamente dalla planimetria creata, permettendone l'esportazione in qualsiasi formato come JPG o PNG. Inoltre, il vasto catalogo di mobili, piante e strumenti di recinzione permette la creazione e l'arredamento anche degli esterni, con la possibilità di dividere in settori la casa e assegnare ad ognuno uno stile diverso fra centinaia di texture e asset disponibili.

Disponibile per Windows PC e Mac OS, possiede una versione di prova gratuita e un abbonamento annuale per i professionisti del settore.

ArredoCAD

ArredoCAD è un programma nato da una software house interamente italiana e, per questo, particolarmente indicata per via della particolare attenzione riposta sugli stile e i mobili di derivazione italiana. Fra le funzionalità offerte, ArredoCAD spicca fra i competitor dei programmi per arredare casa gratis, offrendo anche una versione a pagamento fondamentale per i professionisti del settore, grazie alla libreria di elementi d'arredo più ampia al mondo, con oltre 30.000 elementi disponibili, che possono essere modulati o modificati a seconda di ogni esigenza, dalla creazione di una cucina all'allestimento di un hotel: grande versatilità in un piccolo spazio.

Oltre alle creazioni di design, su ArredoCAD è possibile importare planimetrie per la creazione e modifica di immobili, supportando il lavoro di architetti o ingegneri con anteprime 3D dei lavori, facilità e qualità nell'importazione e nella presentazione ai clienti. Il programma è disponibile a pagamento e gratuitamente per Windows e MacOS.

I programmi per progettare e arredare casa gratis

I programmi che si occupano di fornirti utili strumenti per i mobili e l'arredamento vengono anche detti software di interior design. Questi software sono particolarmente indicati per chi progetta e idea spazi abitativi o lavorativi, ma possono essere utilizzati anche da semplici utenti amatoriali viste le possibilità offerte da queste suite di strumenti, basilari e avanzate a seconda dei casi. Concentrandosi sull'utilizzo di questi software, capendone un poco le meccaniche grazie ai corsi e alle guide messe a disposizione dagli stessi sviluppatori.

Vediamo di seguito quelli che sono disponibili gratis, così da provare a utilizzarli prima di passare alla versione pro.

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D è un programma disponibile in italiano che permette di progettare gli ambienti interni ed esterni di casa passando da planimetrie in 2D a 3D semplicemente con pochissimi click. La libreria fra cui scegliere i mobili è molto vasta, tuttavia non dispone di marche reali e altri oggetti che però possono essere ricreati a mano libera grazie all'editor dedicato in cui è possibile caricare asset e texture di ogni tipo.

Essenzialmente, Sweet Home 3D è gratuito all'utilizzo, con un sistema di pagamento che si basa su donazioni in base alla volontà dell'utente. Per questo motivo, alla grande ricchezza di funzionalità fa il paio un'interfaccia spartana da software open source che però non inficia la grande qualità del prodotto, uno dei migliori programmi per arredare casa in 3D gratis, veloce, affidabile e facile da usare.

Sweet Home 3D è il perfetto trampolino di lancio per chi è alle prime armi, disponibile per Windows e MacOS direttamente in download dalla pagina ufficiale del prodotto.

Room Arranger

Traducibile come ”pianificatore di stanze”, Room Arranger è un'ottima scelta per tutti coloro vogliano imparare le basi dei programmi gratis per progettare casa grazie alla ricca libreria di tutorial messi a disposizione dell'utente, un'interfaccia veramente basilare – che non nasconde la natura gratuita e open source del progetto – e una serie di funzioni basilari che però possono regalare soddisfazione anche all'interior designer più esporto durante alcuni progetti più semplici.

Room Arranger permette di caricare planimetria o progetto della propria abitazioni in pochi step, visualizzando il tutto in 2D o in 3D automaticamente, rispettando le proporzioni. Il catalogo di mobili non è molto vario, tuttavia è presente un editor per la creazione degli stessi che supporta anche lo standard VRML, permettendo dunque di inserire scende in 3D direttamente dall'archivio personale, visualizzandole puoi con un tour in tempo reale per le presentazioni.

Room Arranger è disponibile gratuitamente su Windows XP, 7, 8, 10 anche l'ultimo arrivato 11 oltre che su Mac e Linux.

Floor planner free

Fra i programmi per arredare casa gratis spiccano quelli che pongono sulla community e sul supporto e aggiunte degli utenti utilizzatori un particolare focus, facendo tesoro delle loro esperienze e suggerimenti. Floor Planner Free è il caso emblematico di questa filosofia che grazie ad una comunità di più di 25 milioni di utenti in tutto il mondo si è affinato e migliorato dal 2007, offrendo oggi un tool di arredamento pratico e semplice da utilizzare per tutti, professionisti e semplici utenti che vogliono creare da zero la propria casa.

Floor Planner Free è uno dei programmi per arredare casa online che funziona su tutti i browser con la possibilità di essere utilizzato anche su più dispositivi contemporaneamente come portatili o tablet. Le sue funzionalità includono la modifica e l'integrazione di planimetrie tramite un catalogo molto vasto ed in espansione che possono poi essere presentate ai clienti o agli amici in maniera facile e agevole, integrando anche ray tracing di Nvidia se l'hardware lo permette.

Homestyler Interior Design

La versione gratuita di HomeStyler Interior Design fa a meno di quelle funzioni di progettazione e realizzazione di planimetrie e di muri idonee a creare degli immobili ex novo per concentrarsi maggiormente sull'esperienza dell'utente alla ricerca del miglior modo di arredare casa, scegliendo fra una libreria molto vasta di oggetti da poter inserire in ogni luogo della propria abitazione, rispettando i limiti derivanti dalle misure e dimensioni in maniera precisa ed estremamente affidabile.

Fra i programmi per arredare casa in 3D gratis Home Styler Interior Design si colloca su una via di mezzo fra i prodotti a pagamento e quelli gratuiti grazie all'esperienza del team sviluppatore in materia. Il software è uno strumento che deve essere tenuto attentamente in considerazione da parte dei professionisti che vogliono un programma leggero e facile da utilizzare per creare piccoli progetti veloci in caso di realizzazione di preventivi.

Disponibile al download su Windows e MacOS direttamente dal sito ufficiale.

IKEA Home Planner (online)

Oltre alle classiche applicazioni disponibili al download e all'installazione, esistono anche dei programmi per arredare casa online che non necessitano di scaricare un file, ma che funzionano direttamente installando un plugin sul proprio browser. Uno dei migliori è sicuramente Home Planner di IKEA, il famoso colosso dell'arredamento svedese, che è totalmente gratuito e funziona su molti browser, permettendo all'utente di visualizzare la propria casa e arredarla a piacimento.

Il funzionamento del software è molto spartano: innanzitutto è necessario caricare la planimetria e avviare il progetto, potendo inoltre modificarlo direttamente dal software grazie al menù a linee orizzontali in alto a destra, che permette di inserire all'interno della planimetria caricata l'intero catalogo IKEA di mobili, elettrodomestici e altre suppellettili, calcolando in maniera precisa i punti acqua, luce e simili, senza il rischio di fare calcoli errati.

Il software è disponibile in italiano direttamente dal sito IKEA.

Le migliori App per progettare e arredare casa

Una soluzione che sta a cavallo fra esigenze professionali e amatoriali per i programmi per progettare gli interni di casa è data dalle soluzioni disponibili per i sistemi operativi portatili. Questi programmi, a volte, sono delle versioni ridotte delle loro controparti disponibili per pc Windows e MAC, tuttavia non hanno da invidiare niente e si prestano molto bene all'utilizzo professionale, soprattutto quando si è un professionista che lavora molto a distanza oppure si ha necessità di presentare in maniera agevole le proprie creazioni ai clienti, senza portarsi dietro un ingombrante portatile, conservando tutti i propri lavori all'interno del cellulare, tablet oppure in cloud per quelle app che lo supportano.

Planner 5D (Android/iOS)

Planner 5D è un'app in italiano disponibile sia per i sistemi Android sia per iOS che permette di arredare agevolmente sia gli ambienti esterni che interni. dopo anni e anni di sviluppo e affinamento del programma da parte della software House, Planner 5D è diventato un competitor importante anche per i programmi per progettare casa in 3D disponibili su pc fisso.

Disponibile sia gratuitamente che con una versione premium su Play Store e App Store, Planner 5D permette di disegnare stanze a piacimento e arredarle tramite l'utilizzo di oggetti già presenti all'interno del catalogo integrato oppure disegnarli a mano libera, inserendo misure, forme e altri particolari che interessino l'utente: la costruzione a mano libera offerta dall'app utilizza il touchscreen dello smartphone per permettere il posizionamento degli oggetti direttamente sulla carta millimetrata che rappresenta la stanza. Una volta creata la stanza è possibile visualizzarla in 3D e in 2D, con possibilità di creare presentazioni per arricchire il proprio portfolio o da mostrare ad amici e parenti per ottenere suggerimenti o indicazioni specifiche.

Home Design 3D (Android/iOS)

Home Design 3D è presente anche tramite applicazione per Iphone e Android che, seppur garantita dal nome del più importante software per pc, è molto facile da usare ma presente delle importanti limitazioni nella versione gratuita, come l'impossibilità di salvare i progetti oppure poter usufruire di un catalogo di oggetti limitato e non espansibile. Di contro, permane la possibilità di utilizzare Home Design 3D per Android e iOS per personalizzare sia gli interni che gli esterni.

I punti di forza di questo programma per arredare casa in 3D risiedono innanzitutto nella facilità di utilizzo e la possibilità di importare una planimetria o progetto di casa. Inoltre, il motore grafico e fisico utilizzato per l'app è molto realistico e permette presentazioni di eccellenza una volta finito il progetto, facendoci rendere conto effettivamente di quanto un determinato arredamento possa essere consono alla stanza. Disponibile qui.

Magicplan (Android/iOS)

Uno dei software più precisi disponibile su sistemi mobile è sicuramente MagicPlan, nato dalla filosofia dello sviluppatore per cui tutti gli Interior designer che lavorano in movimento devono poter accedere, da qualsiasi luogo, alla loro suite di strumenti di progettazione di arredamento di case in 3D. Per questo motivo MagicPlan non offre compromessi ed è presente sugli store di Google e Apple tramite una versione a pagamento ed una di prova gratuita.

Con MagicPlan è possibile misurare e disegnare gli ambienti che si intende arredare, accoppiando queste funzionalità ad un catalogo di mobili e oggetti davvero molto vasto che è possibile personalizzare attraverso lo strumento della segnalazione con moduli personalizzati, aggiunta di foto e cattura di immagini a 360° che permettono al professionista di lavorare meglio ed evitare ogni forma di confusione. Inoltre, i sistemi di condivisione avanzati permettono il caricamento su cloud e la possibilità di scaricare i progetti su molti dispositivi.

Floor Plan Creator (Android)

Una via di mezzo interessante fra i programmi per arredare casa online e quelli disponibili su smartphone Android è rappresentata da Floor Plan Creator, che mette a disposizione dell'utente un programma che ti permette di caricare la planimetria di casa su un app e utilizzarla per arredare casa, capire se è possibile inserire un nuovo mobile prima dell'acquisto e poterlo utilizzare per arredare ex novo un appartamento, rispettando le misure.

Floor Plan Creator offre la possibilità gratuita di tenere un progetto sul proprio smartphone oppure comprare un pacchetto di progetti extra. Nel piano gratuito è possibile continuare il lavoro iniziato in app direttamente dal browser del proprio pc, con opzioni di condivisione in png e Jpg per mettere a disposizione di altre persone le proprie creazioni. Inoltre, l'app genera anche file .obj, formato letto da molti programmi di rendering per portare le proprie creazioni anche su altri medium, come i videogiochi.

HouseDesign (iOS)

Uno dei programmi per progettare casa in 3D disponibile solo per gli smartphone di Cupertino è House Design, un programma che permette la costruzione dettagliata di case e piani di abitazione nella visualizzazione 2D, permettendo all'utente di creare la casa dei propri sogni e valutare la possibilità di acquistare mobili che entrino perfettamente nelle misure della stessa, senza il rischio di sforare con le misure rendendo vano ogni sforzo.

Fra le caratteristiche migliori di HouseDesign c'è la possibilità di fargli riconoscere autonomamente la stanza, senza necessità di inserire planimetrie e l'importazione e l'esportazione di immagini e foto che concorrono ad arricchire una libreria di oggetti con più di 3000 elementi già installati, fra le migliori marche e altri inventati di sana pianta. Le opzioni di condivisione tramite i sistemi di Apple sono molteplici e la sua integrazione al sistema di iOS la rende un'applicazione facile e veloce da usare per creare casa senza intoppi o difficoltà di ogni tipo. Sullo store Apple.

Considerazioni conclusive

Visti i molteplici programmi gratis per progettare casa, che presentano anche una versione a pagamento oppure diversi piani di abbonamento per l'utilizzo di funzioni avanzate, è possibile affermare che oggi è possibile ingegnarsi interior design per riuscire a progettare la casa dei propri sogni senza il rischio di creare composizioni anti estetiche e poco funzionali, perdendo tempo a spostare mobili e a provare composizioni senza senso.

Grazie a i programmi per arredare casa gratis ognuno potrà vedere il frutto delle proprie idee messo in pratica senza sforzo alcuno, semplicemente al solo costo di studiare un po' il programma utilizzato e possedere un dispositivo idoneo a riprodurlo: le soluzioni per mobile, ad esempio, sono particolarmente indicate per i professionisti freelance che lavorano con tanti clienti diversi in sedi differenti, oppure per il giovane che vuole comprare una casa arredandola in autonomia. L'unica cosa che serve per cominciare ad essere l'interior designer di sé stessi, dunque, è una connessione ad internet, un po' di fantasia e qualche ora da dedicare al progetto, mentre i professionisti del settore troveranno in questi software per la progettazione di casa degli ottimi alleati per ottimizzare il loro tempo e aumentare al contempo i guadagni.