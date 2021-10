Nel campo della produzione dei video, c'è una fase che assume una grande importanza e che deve essere svolta con attenzione, ovvero l'editing e il montaggio. Proprio per fare in modo che queste operazioni possano essere svolte con estrema semplicità ed efficacia si ricorre all'utilizzo dei programmi editing video, che permettono di svolgere un lavoro professionale e fluido. Vediamo quali sono i migliori programmi per editare video gratis e a pagamento.

Al termine di una ripresa video si suppone che questo sia pronto per essere utilizzato, in realtà, e quasi sempre, potrebbe essere caratterizzata da una serie di imprecisioni e difetti, come un audio eccessivamente alto o basso, una sotto esposizione o una luminosità eccessiva o abbiamo bisogno di inserire titoli o effettuare dei tagli.

L'utilizzo dei programmi editing video per il post produzione diventa quindi necessario per poter ottenere dei risultati finali soddisfacenti. I software di editing video rappresentano un elemento fondamentale che in alcuni casi non richiede particolari conoscenze. Ovviamente occorre avere le idee ben chiare sul progetto finale e il tipo di lavoro che si intende svolgere.

Utilizzare questi programmi è quindi un'operazione in alcuni casi semplice che deve, però, essere svolta con estrema cura proprio per essere certi che il successo possa essere conseguito con facilità e rapidità.

I migliori programmi per editing video gratis

La scelta del software di montaggio dei video è soggettiva ed è dettata sicuramente dalle necessità, a seconda del risultato che vogliamo ottenere potremmo aver bisogno di programmi per editing video semplici o professionali.

Ecco quindi che si potrebbe avere difficoltà nello stabilire quale sia il migliore programma e proprio per questo è necessaria svolgere un'analisi completa sotto ogni ottica che permetta a tutti gli effetti di ottenere un grande risultato, ovvero essere sicuri del fatto che il programma selezionato rispetti le aspettative.

Scopriamo quali sono i migliori programmi editing video gratis e quelli a pagamento che permettono di svolgere questo lavoro, ovvero apportare delle migliorie a una clip video.

Quando si parla dei programmi gratuiti per il montaggio dei video non bisogna temere che questi siano tutt'altro che funzionali ma, al contrario, spesso si rivelano soddisfacenti per il risultato che vogliamo ottenere, vediamo quindi quali sono analizzando quelle che sono le loro caratteristiche.

Scopriamo quali sono i diversi dettagli tecnici di quelli che abbiamo definito come i migliori programmi programmi editing video gratuiti.

VSDC Video Editor

VSDC è uno tra i programmi editing video che noi reputiamo essere completo e che consente di agire direttamente su ogni parte del video, offrendo quindi una serie di tool che permettono di tramutare il filmato in modo perfetto.

Tra i tool di editing più utili vi è quello che permette di eseguire un taglio ben preciso sul filmato evitando quindi che vengano persi secondi preziosi, così come vi è quello che offre l'opportunità di svolgere un miglioramento completo dell'audio e aggiungere diversi effetti sonori. Ideale quindi sia per gli esperti che i poco esperti.

Tra le funzioni da evidenziare possiamo citare:

360 effetti di transizione,

sistema per modificare i colori particolarmente completo,

compatibile con tanti sistemi operativi.

Avidemux

Come valida alternativa ai migliori programmi editing video gratuiti Avidemux riesce a rispondere in modo adeguato a tutte le esigenze. Le varie funzioni sono semplici da utilizzare, in particolar modo l'editing del colore, che con le diverse percentuali di densità, lucentezza permette di ottenere ottimi risultati per quando riguarda la parte cromatica.

Inoltre, abbiamo ritenuto interessante evidenziare la funzione che permette di salvare il progetto in corso di svolgimento, evitando quindi di dover operare ogni volta dal punto di partenza. Pertanto è un ottimo tool che ha saputo difendersi nel confronto e che consente, anche ai meno esperti, di poter ottenere un risultato soddisfacente.

Le caratteristiche importanti sono:

tool per una correzione del colore completo,

possibilità di effettuare un editing completo del filmato,

compatibile con tutti i sistemi operativi.

Windows Movie Maker (App Foto)

Quando si utilizza un sistema operativo Windows prima della versione 10 è probabile aver intravisto tra i menu Windows Movie Maker, un software di editing inserito in passato da Microsoft in incluso in Windows Essentials 2012, ma che purtroppo non è più disponibile per il download.

Per provare a creare filmati è possibile ora utilizzare l'app Foto fornita con Windows 10. La versione più recente dell'app Foto include la possibilità di creare e modificare video con musica, testo, movimento, filtri ed effetti 3D.

I vari tool sono organizzati in menù a tendina molto pratici e intuitivi che garantiscono l'occasione di ottenere un grande risultato, ovvero evitare di perdere tempo e scegliere eventuali funzioni tutt'altro che ottimali.

Shotcut

Shotcut unisce la professionalità alla semplicità di utilizzo grazie alle sue funzioni basilari che garantiscono l'occasione di apportare una serie di modifiche ai vari video, rendendoli quindi completi sotto ogni aspetto.

Inoltre, ogni funzione riesce ad apportare un netto miglioramento alla clip video, vista la funzione avanzata dei tool che consentono di effettuare un editing completo sotto ogni aspetto.

Particolarmente piacevole la funzione di taglio e inserimento delle diverse screen per dare un tocco di classe al cambio delle scene, grazie al quale è possibile rendere il filmato originale e piacevole da vedere.

Tra le caratteristiche più importanti:

semplice da usare,

open source,

rapido da scaricare,

funzioni basilari ma complete.

iMovie

Anche in questo caso la semplicità rappresenta il vero e proprio elemento chiave in grado di migliorare un filmato che si vuole sottoporre a un processo di editing. In iMovie le varie funzioni sono basilari e soprattutto il sistema permette di variare le diverse opzioni di editing, mediante le quali è possibile realizzare un montaggio soddisfacente.

Il sistema di inserimento dei sottotitoli rappresenta un elemento da evidenziare che permette di modificare con estrema facilità. Inoltre, occorre precisare che questo genere di programma è costantemente aggiornato, offrendo quindi delle interessanti opzioni che si adattano alle varie versione del sistema operativo, ricordiamo che iMovie è disponibile unicamente per ambiente Mac e iOS.

Caratteristiche:

Compatibile con ogni sistema iOS;

ricco di diverse funzioni;

facile da utilizzare.

Blender

Blender è il software di editing multipiattaforma ideale per chi vuole effettuare un editing rapido ma completo. Anche questo programma editing video offre funzioni base con qualche extra che permettono di modificare con facilità un filmato senza riscontrare grosse problematiche.

Pertanto una scelta perfetta per coloro che vogliono operare senza riscontrare grosse difficoltà.

facile da utilizzare;

gratuito e costantemente aggiornato.

Lightworks

Lightworks è un programmi per editare video gratis professionale utilizzato per masterizzare e montare video digitali in vari formati, con risoluzioni da 2K fino a 4K, perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un software che sia in grado di offrire una serie di funzioni di editing. Lightworks offre svariate funzioni che lo rendono tanto semplice da usare quanto completo. In aggiunta occorre prendere in considerazione il fatto che questo genere di prodotto riesce nell'impresa di aggiungere delle funzioni particolari e adeguate alle esigenze di coloro che sono alla ricerca di un programma che riesce a operare anche con formati video e audio meno diffusi, vista la sua compatibilità elevata con tali formati. Lightworks è disponibile per Windows, Mac e Linux.

completo,

simile ai software professionali,

tante funzioni di editing avanzate.

I migliori programmi editing video a pagamento

Parallelamente ai programmi gratuiti visti finora esiste naturalmente una vasta gamma di programmi per editare video a pagamento che, come facilmente intuibile, offrono molte più funzioni aggiuntivi e più adatti ad un uso professionale come il famoso Adobe Premier e molti altri.

Scopriamo quindi quali sono i migliori programma a pagamento per il montaggio dei video più famosi e utilizzati nel campo dell'editing video professionale.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve è un software ideato per la correzione del colore e l'editing video utilizzabile su sistemi macOS, Windows e Linux, originariamente sviluppata da Vinci Systems e ora sviluppata da Blackmagic Design dopo la sua acquisizione nel 2009.

Una volta acquisita la dovuta padronanza delle funzioni è molto rapido da utilizzare. Non è certo lo strumento di montaggio ed elaborazione video più facile da usare, dispone infatti di moltissime piccole regolazioni e funzioni che potrebbero risultare inutili per un i meno esperti ma che fanno la differenza ad un professionista.

Pinnacle Studio 25

Ideato per Windows, Pinnacle Studio 25 offre una serie di tool in grado di garantire una serie di modifiche rapide e allo stesso tempo gradevoli da inserire in un video.

Per prima cosa la fase di montaggio può essere svolta con estrema semplicità vista la funzione di taglio avanzata, che permette di inserire diversi elementi per le transizioni, offrendo quindi una serie di effetti da interporre tra una scena e l'altra. Molto utile anche la funzione che consente di arricchire un filmato con sottotitoli e tanti altri elementi studiati per dare quel tocco di qualità in più alla clip video.

L'editing audio permette di inserire tanti effetti sonori per dare vita a un video originale. Reputiamo questo software completo e soprattutto veloce da utilizzare e in grado di garantire ottimi risultati.

Adobe Premiere

Adobe Premiere Pro è senza dubbio il miglior programma di editing video, pluripremiato negli ultimi anni da riviste del settore e apprezzato da tutti i videomaker e addetti al montaggio ed elaborazione video.

Un software famoso per l’estrema professionalità che è in grado di offrire in ogni ambito e come tale è lungamente utilizzato in contesti di alto profilo, persino nelle produzioni cinematografiche.

L’interfaccia iniziale è estremamente personalizzabile e chiunque abbia già familiarità con gli altri prodotti Adobe non troverà alcun difficoltà di utilizzo già nelle fasi iniziali.

Il pieno supporto ai formati più avanzati, 8K compreso, e la gestione avanzata sia video sia audio lo pongono come una di quelle soluzioni imprescindibili per chiunque voglia fare dell’editing di qualità.

Tra le sue funzioni principali troviamo:

Estrema personalizzazione

Gestione avanzata editing video e audio

Ampissima gamma di strumenti, tra cui il rendering multi camera

Pieno supporto a praticamente tutti i formati più noti, compresi 4K, 8K e VR

Operatività su tracce video illimitate

Creazione automatica sottotitoli grazie alla tecnologia Adobe Sensei

Personalizzazione scorciatoie da tastiera

Creazione video in time lapse in modalità automatica

Enorme libreria di effetti, filtri e transizioni

Adobe Premiere Pro è disponibile sia per Windows sia per Mac con possibilità di piano mensile al costo di 36,59 euro, piano annuale prepagato al costo di 292,57 o piano annuale con pagamento mensile al costo di 24,39.

Ashampoo Movie Studio Pro 3

Con Ashampoo Movie Studio Pro 3 il concetto di modifica dei vari filmati diviene incredibilmente piacevole da svolgere ed è quel che si dice la soluzione perfetta per coniugare professionalità e intuitività e sebbene non sia al livello Adobe Premier non si può negare la sua efficacia e affidabilità.

Sicuramente degna di nota è la sua interfaccia che consente all’utente di poter scegliere tra una modalità basica e una esperta con quest’ultima contenente tutte le funzioni e le opzioni più avanzate. La libreria di effetti, filtri e transizioni è decisamente completa e il pieno supporto ai formati più comuni, 4K compreso, lo rende uno strumento prezioso.

Oltre alla conversione ed esportazioni nei formati più comuni, Ashampoo Movie Studio Pro 3 consente all’utente di ottimizzare i propri filmati laddove siano riservati a piattaforme social o video come Youtube, Dailymotion o Facebook.

Tra le sue funzionalità principali possiamo citare:

Estrema personalizzazione già a partire dall’interfaccia

Gestione avanzata sia audio sia video

Pieno supporto al 4K con Dolby Surround 5.1

Operatività perfetta su multitraccia

Conversione ad alta velocità

Allineamento intelligente degli oggetti

Funzionalità basiche migliorate, soprattutto quella di Taglio

Masterizzazione ottimizzata

Ashampoo Movie Studio Pro 3 è disponibile unicamente per ambiente Windows a un costo speciale di 27,99 euro invece di 59.99 Euro.

Maxon Cinema 4D

Cinema 4D è un ottimo programma grazie al quale è possibile ottenere un duplice risultato, ovvero operare sui vari video che sono stati realizzati con la fotocamera oppure di crearne uno sfruttando i tanti tool di rendering in 4D, offrendo quindi la possibilità di dare libero sfogo alla propria creatività.

Si tratta di un software largamente utilizzato anche nelle produzioni televisive e cinematografiche perché è in grado di rispondere benissimo anche a produzioni di altissimo livello e particolarmente impegnative dal punto di vista delle risorse.

Probabilmente a livello amatoriale non è così conosciuto, ma solamente perché il suo utilizzo è strettamente specifico. Il suo punto di forza principale è l’estrema intuitività della sua interfaccia, tutti gli strumenti disponibili, benché altamente professionali, necessitano di una curva di apprendimento non così prolungata come si potrebbe pensare.

Tra le sue funzionalità principali abbiamo:

Estrema personalizzazione e modularità

Ampissima libreria di strumenti e oggetti preimpostati

Creazione concettuale senza modellazione temporale

Ottimizzazione di altissimo livello

Presenza di sezione didattica con tanto di webinar periodici

Miglioramenti generali nei flussi di lavoro

Cinema 4D è disponibile sia per ambiente Windows sia per Mac al costo di 60.89 Euro mensili.

Cyberlink

Cyberlink è un programma completo per l'editing dei video, che offre la possibilità di svolgere un lavoro completo sotto ogni punto di vista, un software la cui completezza è seconda solo alla sua affidabilità. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la velocità di esecuzione delle varie attività, unitamente a una modularità davvero ottima che propone non solo le consuete funzioni di editing, ma anche altre più particolari e settoriali come la registrazione dello schermo.

Per quanto riguarda la sua usabilità si può dire che richieda una certa curva di apprendimento prima di poter essere padroneggiato appieno, tuttavia risulta estremamente più intuitivo rispetto ad altre realtà analoghe e proprio per questo può essere considerato anche dai principianti.

Il pieno supporto persino ai video a 360 gradi e la compatibilità con la pressoché totalità dei formati audio e video più diffusi lo rendono un prodotto a cui potersi affidare senza alcun problema.

Tra le sue funzionalità principali abbiamo:

Sezione didattica esplicativa con webinar e guide

Supporto video 360 gradi

Timeline con 100 tracce

Supporto per l’editing multi cam

Gestione avanzata sia audio sia video

Funzioni di stabilizzazione personalizzate, come nel caso dei filmati GoPro

Ottimizzazione dei contenuti per i social

Ampia libreria di effetti, filtri e transizioni

Designer dedicato per i collage video

Pieno supporto formati HEVC/H265 4K

Cyberlink è disponibile sia per ambiente Windows sia per Mac con costi a partire da 4.33 Euro mensili in base al prodotto per il quale si opta.

Questi sono tutti i diversi programmi che possono essere selezionati e che danno l'occasione di procedere con un editing piuttosto semplice e completo, garantendo quindi l'occasione di rendere un video perfetto sotto ogni punto di vista.

