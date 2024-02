Proiettore a 39€: TUTTO VERO con questo coupon

Compra subito al prezzo finale di soli 39 euro il mini proiettore portatile di YOTON che può trasformare qualsiasi parete o telo in un maxi-schermo con diagonale fino a 120 pollici. È venduto dallo store ufficiale del marchio su Amazon ed è garantita la spedizione gratuita, con la consegna in un solo giorno. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato, come visibile nell’immagine qui sotto.

YOTON Y3: le caratteristiche del mini proiettore portatile

Tra le caratteristiche che vale la pena segnalare c’è la compatibilità con tutti i dispositivi per la riproduzione dei contenuti, anche quelli per lo streaming: Chromecast, Fire TV Stick, computer laptop e fissi, console come PlayStation, Xbox o Switch, smartphone, tablet, lettori multimediali, dischi esterni, pendrive USB e altro ancora. Ci sono poi gli altoparlanti integrati per chi non vuole collegare speaker o casse esterne. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Nella confezione sono inclusi il telecomando, l’alimentatore, un cavo HDMI e il manuale con le istruzioni per l’uso. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 13,7×10,9×5,8 centimetri, con un peso di 420 grammi. Al prezzo finale di soli 39 euro, il mini proiettore portatile YOTON Y3 è un affare da cogliere al volo. Per sbloccare lo sconto di 30 euro non devi far altro che attivare il coupon su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Oltre 4.000 recensioni positive lo promuovono con un voto medio molto alto (4,3/5 stelle). Acquistalo ora per riceverlo domani con spedizione gratuita e trasformare così la tua casa in un piccolo cinema, per vedere film, serie TV, show ed eventi sportivi in grande formato oppure per videogiocare sentendoti al centro dell’azione.