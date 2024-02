Proiettore 4K 900 ANSI in SUPER SCONTO su Amazon

Porta il cinema, quasi letteralmente, a casa tua con questo fantastico proiettore con tecnologie 4K e HDR e una luminosità di 900 ANSI che può essere tuo su Amazon a soli 269,99 euro invece di 499,99. Un doppio sconto clamoroso che è possibile applicando il coupon che trovi in pagina: ti basta spuntare l’apposita casella che trovi sotto al prezzo.

Proiettore 4K in offerta: le caratteristiche

Grazie alla sua luminosità di 900 ANSI, questo videoproiettore offre un’esperienza visiva sorprendente grazie a specchi riflettenti di alta qualità, lenti a rivestimento multistrato e un design ottico diretto che garantisce una luminosità superiore del 30% rispetto ai tradizionali videoproiettori a LED.

Così puoi goderti immagini nitide e dettagliate con una risoluzione nativa full HD e una decodifica 4K, supportata dalla tecnologia HDR10 che migliora la gamma dinamica e la resa dei colori.

Il dispositivo è dotato di funzionalità intelligenti come l’evitamento intelligente degli ostacoli e l’allineamento automatico dello schermo in modo da adattarsi facilmente allo spazio circostante per offrire una proiezione ottimale in qualsiasi ambiente.

Non finisce qui perché sono inclusi anche altoparlanti a gamma completa da 30W e un design speciale dei bassi che garantisce un suono chiaro e potente. Grazie al Bluetooth 5.3 integrato, puoi collegare facilmente il videoproiettore alle soundbar e ad altri dispositivi Bluetooth per un’esperienza audio coinvolgente.

Il prezzo in doppio sconto è di 269,99 euro contro i 499,99 originali: ricordati di applicare il coupon sconto che trovi in pagina per avere questa incredibile opportunità.