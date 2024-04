Proiettore portatile a 51 euro: OFFERTA LAMPO

È un’offerta lampo, disponibile ancora per poco tempo e fino all’esaurimento delle unità in promozione: il proiettore YOTON Y3 è in sconto a soli 51 euro su Amazon. Il consiglio per gli interessati è quello di metterlo subito nel carrello per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Oltre 4.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

YOTON Y3: le caratteristiche del proiettore portatile

Ha molte porte di connessione alle quali collegare, tra gli altri, Chromecast, Fire TV Stick, computer, console come PlayStation, Switch o Xbox, smartphone, tablet, lettori multimediali, dischi esterni, pendrive USB e tanto altro ancora. Integra inoltre altoparlanti che rendono superflua la connessione a speaker esterni (comunque possibile). Tutto questo in dimensioni molto contenute (13,6x11x5,8 centimetri) e con un peso che si attesta a 420 grammi che lo rende ideale per il trasporto. C’è poi il telecomando utile per controllare ogni operazione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 51 euro, grazie all’offerta lampo disponibile in questo momento su Amazon, il proiettore portatile YOTON Y3 è un affare da cogliere al volo per trasformare il salotto o qualsiasi altra stanza della propria abitazione in un cinema.

Considerando la possibilità di vedere contenuti con una diagonale fino a 120 pollici su qualunque telo o parete e le caratteristiche appena elencate, vale la pena cogliere l’occasione al volo. Amazon assicura la disponibilità immediata con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro questa settimana a chi effettua subito l’ordine. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce.