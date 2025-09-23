Proiettore portatile con Netflix a 60 euro: è in doppio sconto

Amazon sta proponendo Gaimoo GM200 al prezzo di soli 60 euro. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani sul proiettore portatile. Può essere mondato a parete o su un treppiede per mostrare immagini con diagonale fino a 240 pollici. Offre un’esperienza multimediale completa, grazie al sistema operativo Android TV integrato che permette di accedere a tutti i contenuti di Netflix, YouTube, Prime Video e di altre piattaforme, con le applicazioni preinstallate e senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

La promo sul proiettore portatile Gaimoo GM200

Può essere controllato sia attraverso il telecomando che con il mouse (entrambi inclusi). Supporta la riproduzione di video a risoluzione fino al 4K con modalità HDR, per immagini dettagliate e colori realistici. Integra la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 oltre un altoparlante che rende superfluo collegare casse o speaker esterni. Tra le altre caratteristiche ci sono la correzione trapezoidale automatica, la rotazione di 180 gradi e lo zoom digitale dal 35% al 100%. Le porte fisiche HDMI, USB e il jack da 3,5 mm lo rendono compatibile con tutti i dispositivi. Trovi altre informazioni nella scheda sull’e-commerce.

È un doppio sconto: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente attivare il coupon che trovi online in questo momento. Se lo ordini subito arriverà da te entro domani con la consegna gratuita. All’interno della confezione, oltre a telecomando e mouse, c’è anche un cavo HDMI.

Al prezzo finale di soli 60 euro, il proiettore portatile Gaimoo GM200 è un affare da cogliere al volo. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 2.500 recensioni dei clienti è 4,6 selle su 5.