Proiettore portatile (Wi-Fi/BT) a 60€: REGALO DI NATALE

Il doppio sconto su Amazon permette oggi di acquistare il proiettore portatile YOTON Y3 al prezzo finale di soli 60 euro. È un’ottima occasione per fare un regalo di Natale hi-tech o per allestire nella propria casa una piccola sala cinematografica. A testimoniare la sua qualità ci sono quasi 2.500 recensioni positive scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio pari a 4,3/5 stelle. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Approfitta del coupon Amazon sul proiettore portatile

Ideale per vedere film, serie TV, show e partite con una diagonale fino a 120 pollici su qualsiasi telo o parete, ma anche per i videogiochi, occupa solo 13,6x11x5,8 centimetri e il suo peso si attesta a 420 grammi, così da poterlo facilmente spostare e portare ovunque. Inoltre, è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth per riprodurre i contenuti da smartphone, tablet o computer in modalità wireless, senza cavi. Non mancano poi le porte HDMI, USB, AV e jack audio. Il design è quello visibile nell’immagine qui sotto. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, YOTON Y3 è acquistabile oggi al prezzo finale di soli 60 euro, invece di invece di 99,99 euro come da listino. Per approfittare del doppio sconto è necessario attivare il coupon dedicato. È incluso il telecomando per controllare ogni funzione a distanza.

Venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon, arriverà prima di Natale con la consegna gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine. Per l’eventuale restituzione senza spese ci sarà poi tempo fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.