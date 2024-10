Project Jarvis: IA di Google con Gemini 2.0

Secondo le fonti di The Information, Google annuncerà a dicembre un agente IA, denominato Project Jarvis, che eseguirà azioni tramite browser per conto dell’utente. Il sistema sfrutterà il nuovo modello Gemini 2.0 che verrà lanciato nello stesso mese.

Project Jarvis con Gemini 2.0

Google ha annunciato Gemini 1.0 il 6 dicembre 2023 in tre varianti: Ultra, Pro e Nano. Successivamente sono arrivati Gemini 1.5 Pro e Gemini 1.5 Flash. A distanza di un anno del debutto, Google dovrebbe svelare Gemini 2.0. Secondo le fonti di The Verge, il nuovo modello avrà un’ampia distribuzione, quindi sarà accessibile sia agli sviluppatori che agli utenti finali (forse tramite abbonamento).

Non è previsto un grande miglioramento prestazionale rispetto alla precedente generazione, ma verranno aggiunte nuove capacità. Gemini 2.0 sarà la base di Project Jarvis, una tecnologia di intelligenza artificiale che sfrutterà il browser (Chrome in particolare) per eseguire varie azioni per conto dell’utente.

Si tratta in pratica di un agente IA che può automatizzare le attività più frequenti, come effettuare una ricerca, acquistare un prodotto, prenotare un volo, interpretare uno screenshot, cliccare pulsanti e scrivere testo. Le funzionalità sono simili a quelle offerte da Claude 3.5 Sonnet di Anthropic. Sarà inizialmente disponibile ad un numero limitato di tester in modo da individuare e correggere eventuali bug.

Secondo The Verge, anche OpenAI annuncerà un nuovo modello (nome in codice Orion) entro dicembre. Il CEO Sam Altman e un portavoce dell’azienda hanno smentito l’indiscrezione.