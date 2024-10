Sam Altman sul lancio del modello Orion: fake news

Secondo The Verge, OpenAI lancerà il nuovo modello Orion entro il mese di dicembre. Un portavoce dell’azienda californiana ha dichiarato che il report non è accurato. Il CEO Sam Altman ha aggiunto che si tratta di una fake news.

Orion non è GPT-5?

The Verge non ha specifica come ha ottenuto le informazioni su Orion. In base alle sue fonti, il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa verrà annunciato entro dicembre. A differenza dei precedenti GPT-4o e o1, Orion non sarà inizialmente accessibile tramite ChatGPT, ma solo ad alcune aziende partner di OpenAI.

Secondo The Verge, Microsoft ospiterà Orion su Azure. Per l’addestramento vengono utilizzati server con GPU NVIDIA H100, invece di quelli con GPU NVIDIA A100 sfruttati per i precedenti modelli. Non è chiaro se Orion sarà il nome in codice di GPT-5. Rispondendo alla giornalista che ha pubblicato la notizia, Sam Altman ha così commentato:

fake news out of control — Sam Altman (@sama) October 25, 2024

La frase “fake news fuori controllo” potrebbe però avere diversi significati. Il CEO di OpenAI non chiarisce se l’indiscrezione è completamente falsa oppure se è sbagliata la data di lancio. Con un post successivo ha tuttavia confermato l’arrivo di “un sacco di cose belle“.

OpenAI ha recentemente ottenuto finanziamenti per 6,6 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione di circa 157 miliardi di dollari. Per quanto riguarda invece ChatGPT, la modalità Advanced Voice è arrivata anche in Europa per gli abbonati Plus. È inoltre disponibile la versione preliminare dell’app Windows. Infine, il chatbot è integrato nella beta di iOS 18.2.