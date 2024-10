ChatGPT in iOS 18.2 beta rispetta la privacy?

Apple ha rilasciato iOS 18.2 beta per sviluppatori. Gli utenti che si trovano in sei paesi (Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito) possono sfruttare le nuove funzionalità IA di Apple Intelligence, tra cui l’integrazione di ChatGPT. L’azienda di Cupertino ha fornito informazioni dettagliate sul rispetto della privacy.

Integrazione di ChatGPT e privacy

Come anticipato da Apple al momento dell’annuncio, l’integrazione di ChatGPT è disattivata per impostazione predefinita. Se l’utente vuole usare il chatbot in Siri, Writing Tools e Visual Intelligence è necessario attivare l’integrazione nelle impostazioni di iOS 18.2.

Se l’utente non scrive o pronuncia il comando “Chiedi a ChatGPT“, Siri chiederà una conferma e, in caso affermativo, inoltrerà la richiesta al chatbot. Se ChatGPT viene usato spesso è possibile disattivare la richiesta di conferma nelle impostazioni. Gli utenti possono scegliere se usare ChatGPT anche con Writing Tools e Visual Intelligence.

Se ChatGPT viene usato senza account OpenAI, solo richiesta ed eventuali allegati verranno inviati al chatbot. OpenAI non riceverà nessun’altra informazione associata all’account Apple. L’indirizzo IP è oscurato, ma viene fornita la posizione geografica (non precisa) per rilevare truffe e rispettare la legge. Richieste e risposte non sono usate per addestramento e miglioramento dei modelli IA.

Se l’utente usa l’account OpenAI può accedere alle eventuali funzionalità a pagamento di ChatGPT, ma in questo caso i dati (richieste, risposte e cronologia) verranno utilizzate per addestramento e miglioramenti dei modelli IA.

Quando l’utente usa ChatGPT in Siri, Writing Tools e Visual Intelligence, Apple riceverà alcuni dati, come il numero di richieste. Usando ChatGPT in Siri, Apple riceverà i dati necessari per soddisfare la richiesta, ma viene generato un identificatore casuale associato al dispositivo, non all’account Apple.