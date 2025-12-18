 Promo Amazon Music: 90 giorni di streaming GRATIS
Amazon Music Unlimited è gratis per i non iscritti a Prime: ecco come riscattare l'offerta.
Amazon Music Unlimited è gratis per i non iscritti a Prime: ecco come riscattare l'offerta.

Amazon Music Unlimited è il servizio di musica in streaming del colosso dell’e-commerce che adesso ti propone un’opportunità straordinaria. Se non sei iscritto a Prime, infatti, puoi usufruire di tre mesi di prova completamente gratuiti, con accesso senza limiti e tutti i vantaggi che avresti sottoscrivendo l’abbonamento. Avrai la libertà di decidere per quanto tenerlo e se disdire al termine della prova senza costi aggiuntivi.

Attiva Amazon Music Unlimited

L’incentivo è troppo allettante per non essere colto: potrai passare le feste all’insegna della buona musica, specie se intendi organizzare un fantastico party di Capodanno a casa tua. Con Amazon Music Unlimited avrai accesso a oltre 100 milioni di brani on demand, senza interruzioni pubblicitarie, con la possibilità di cambiare quando vuoi e di selezionare playlist tematiche per qualsiasi mood della giornata.

Ma non c’è solo musica, perché il catalogo include anche i podcast più popolari, che potrai ascoltare anch’essi senza alcuna interruzione pubblicitaria e soprattutto una vasta disponibilità di oltre 350.000 audiolibri, con la possibilità di sceglierne uno al mese da aggiungere alla tua libreria personale.

Tutto questo con una qualità audio impareggiabile guidata dal supporto all’audio spaziale, all’alta definizione e alla definizione lossless, che ti permetteranno di sentire dettagli mai ascoltati prima dalle tue canzoni preferite e avere la sensazione di essere lì nello studio di registrazione.

Attiva Amazon Music Unlimited

Non perdere altro tempo e attiva adesso la tua prova gratuita di 3 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
18 dic 2025
